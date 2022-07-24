نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير خبز التورتيلا للكريب والشاورما في المنزل بسهولة في المقال التالي

العيش من الأشياء الأساسية في المنزل التي يعتمد عليها الجميع في معظم الوجبات احياناً فلا يمكن أن تقوم أفراد الأسرة بالاستغناء عن العيش الأنواع التقليدية والمعروفة، ولكن معظم أنواع العيش التي يتم تحضيرها في المطاعم تختلف بشكل كبير عن العيش العادي حيث يتم استخراج تلك الأنواع في الشاورما وأنواع الكريب وغيرهم من الأصناف حيث يتم تحضيره بطريقة مختلفة وهو ما يسمى خبز التورتيلا الذي يعد من أفخر أنواع الخبز وأكثرها شهية وبدلاً من شراء من الخارج من خلال المطاعم يمكنك أن تحضره في المنزل خاصه أن طريقة إعداده تعتبر سهلة ومتاحه للجميع وللتعرف على طريقة تحضير خبز التورتيلا يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال. طريقة تحضير خبز التورتيلا مكونات التحضير: ما يقارب من كأس من زيت الذرة الفاخر.

رشة ملح.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاث كأس من الطحين الفاخر. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بخلط المكونات الجافة أولاً في طبق عميق من الطحين ومسحوق البيكنج بودر ثم يضاف إليهم رشه الملح. الخطوة الثانية بعد تقليب المكونات السابقة يضاف إليهم الزيت النباتي، ويوضع إليهم باقي مكونات العجن باستخدام الماء تدريجياً حتى يتم العجن جيداً. الخطوة الثالثة يتم العجن بعد ذلك باستخدام اليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة ونحضر شاش قطني ونضع على العجين من الأعلى ونتركه لمدة لا تزيد عن نصف ساعه. الخطوة الرابعة نبدأ بتشكيل العجينة مع رش عليها القليل من الدقيق حتى لا تلتصق في اليدين وتقطيعها إلى قطع مناسبة ثم نقوم بفرد العجين باستخدام النشابة حتى يتم تشكيل جميع القطع الخبز. الخطوة الخامسة قومي بتحضير المقلاة مع وضع فيها القليل من الزيت ثم ضعي الخبز في المقلاة لبضع دقائق فقط حتى ينظر ثم يتم تقديمه على الجانب الآخر وعند تمام النضج يتم تقديمه. في حين الرغبة في الاحتفاظ بالخبز قبل التناول عند إخراج الخبز من المقلاة في طبق واسع ووضع عليه غطاء من القماش القطني حتى لا يصبح جاف ويحتفظ به طري ولذيذ حتى يمكن تناوله في أيّ وقت بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة تحضير خبز التورتيلا للكريب والشاورما في المنزل بسهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير خبز التورتيلا للكريب والشاورما في المنزل بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.