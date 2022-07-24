نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وتفتيح فوري للرقبة وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة بمكون النشا المنزلي لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
تمكننا وصفة عصير الليمون مع النشا من الحصول على رقبة بيضاء مثل الحليب حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إسمرار الرقبة وتسبب المشكلات والإحراج لهم حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي جعلت الكثير من الفتيات يتجاهلون إستخدام الوصفات الطبيعية ويقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل تلك المراكز على إستخدام الدلكات والأجهزة المتخصصة في تفتيح الرقبة ولكن هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن لذلك نلاحظ القليل من الفتيات يقومون بإستخدام تلك الطريقة والبعض الآخر من الفتيات يعملون على إستخدام الكريمات التي تباع في محلات التجميل ولكن من المحتمل أن تلك الكريمات التي تعمل على تفتيح الرقبة أن تسبب حساسية للجلد وتعمل على ظهور البقع الحمراء لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج جبارة وتجعل الرقبة بيضاء مثل الحليب خالية من إسمرار نهائيا، لذلك ننصح الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة عليهم بإستخدام وصفة عصير الليمون مع النشا التي يكون لها القدرة على تفتيح وإزالة البقع الغير مرغوبة حيث تعد تلك الوصفة بسيطة المكونات وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة لتفتيح الرقبة والحصول على رقبة كالحليب ونقدم إليكي مكونات تلك الخلطة للوصول إلى النتيجة التي ترغبين بها.
مكونات عمل وصفة لتفتيح الرقبة والتخلص من الإسمرار
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة لتفتيح الرقبة والتخلص من الإسمرار
- عليكي بتحضير طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وضيفي إليه خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب تلك المكونات جيد ببعضها عليكي أولا بغسل رقبتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.
- بعد التأكد من نظافة الرقبة جيدا قومي بوضع تلك الوصفة السحرية علي رقبتك وعليكي بترك تلك الوصفة على رقبتك واتركيها حتى تجف.
- بعد جفاف تلك الوصفة ومرور الوقت اللازم قومي بتقشير تلك الوصفة وعليكي بغسل الرقبة جيدا بالماء البارد حتى تصبح نظيفة تماما، وعليكي بتكرار تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تحصلين على رقبة بيضاء مثل الحليب وناعمة كالحرير لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة السحرية التي تعطي إليكي كل ماتحلمين به.
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