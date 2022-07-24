نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتحلية سهلة وخفيفة اعملي تحلية الفنجان التركية بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تحلية الفنجان التركية من الحلويات الشهية والخفيفة التي يتم تحضيرها بسرعة حيث أنها حلويات خفيفة وسهلة وهي من الحلويات المشهورة حيث يقبل على تناولها الكثيرين من الناس، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير هذه الحلوى بسهولة في المنزل، ايضا يمكن تحضير هذه الحلوى في وقت قصير دون تعب أو مجهود، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الكاكاو، الحليب، النشا والدقيق ومكونات آخرى، ايضا يمكن تحضيرها بالفانيليا بدلا من الكاكاو بمذاق رائع وشكل مميز كما أنها صحية للأطفال حيث أنها خفيفة على المعدة ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل تحلية الفنجان التركية بطعم رائع وخفيف

مقادير عمل تحلية الفنجان التركية

تحتوي تحلية الفنجان التركية من المطبخ التركي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

٢ كوب من الحليب.

ربع كوب من الشكولاتة.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

للتزيين والحشو

جوزة الهند.

ربع كوب من مربى الفراولة.

فاكهة للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير تحلية شهية وخفيفة كتحلية الفنجان التركية بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الدقيق مع النشا بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الكاكاو والسكر مع الخلط. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع التقليب، ثم نرفعه على نار متوسطة حتى يغلي مع التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قوالب الشكولاتة مع التقليب حتى تذوب ثم نحضر فنجان ونضع طبقة مرشوشة بجوز الهند مع وضع حشو الفراولة. بعد ذلك نضع طبقة آخرى من الكريمة، ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك ثم تصبح جاهزة للتقديم مع تزيينها بجوز الهند وقطع الفاكهة. وهنا نكون قد قدمنا أحلى تحلية تركية بمذاق رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

فوائد جوز الهند للبشرة

هناك عدة فوائد جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-