نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق وحليب أعملي كيكة الحليب الهشة بمقادير غير مكلفة وبطعم لذيذ لوجبة الأفطار في المقال التالي
الكيك ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها بطعم جميل وشهي والسبب في ذلك إلى أن الكيك يختلف عن بقية الحلويات الاخرى في أنه لا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تسبب لنا العديد من الامراض، حيث توجد هناك العديد من الانواع المختلفة للكيك ويمكننا تقديم الكيك بالعديد من الحشوات والنكهات المختلفة التي يمكننا وضعها وتقديم الكيك بها ومن أمثلة الكيك المختلفة هي كيك الحليب وكيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة حيث تعتبر من اخف انواع الكيك التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة حيث يمكننا عمل كيك الحليب في المنزل بأبسط المكونات التي تتواجد في المنزل، حيث تعد تلك المكونات هي المكونات البسيطة المعتادة التي تجعلنا نحصل على طعم جميل من تلك الكيك، وبإمكاننا تناول تلك الكيك في العديد من الاوقات المختلفة خاصة في وجبات الإفطار لأنها غنية بالمكونات والقيمة الغذائية الكبيرة التي تعمل على إفادة الجسم بشكل كبير، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لعمل كيك الحليب لتناولها بطعم جميل ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الكيك لعملها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
مكونات عمل وصفة كيك الحليب
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
طريقة عمل وصفة كيك الحليب
- قومي اولا بخلط ثلاث حبات من البيض مع إضافة كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي وإضافة كوب واحد من الحليب السائل وكوب واحد من السكر وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد خفق وخلط تلك المكونات جيدا ببعضها قومي بوضع هذه المكونات في وعاء كبير وضعي به كوب واحد من الدقيق مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وقومي بعجن تلك المكونات في إتجاه واحد منعا لدخول الهواء وعليكي بالتقليب جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد الحصول على القوام الكثيف للكيك قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك الذي قومنا بتحضيره وقومي بتشغيل الفرن أولا وأتركيها حتى تسخن تماما وعند التأكد من سخونتها قومي بإدخال صينية الكيك بها وأتركيها حتى تنضج جيدا وترتفع كميتها.
- عند نضجها وإرتفاع كميتها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد حتى يسهل تقطيعها ثم قومي بتقطيعها إلى قطع وعليكي بتناولها بطعم شهي.
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