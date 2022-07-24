آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والمذهل لأحلي طعم في الصيف

آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المثلجات التي يتم تناولها في فصل الصيف بشكل كبير، ويقبل علي تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناوله بشكل كبير وهم في غاية السعادة، كما يعتبر أحد أهم وأفضل المثلجات التي يتم عملها بكل سهولة في المنزل وبطعم رائع ومميز، كما يمكننا تناول آيس كريم الأوريو في جميع أوقات اليوم والذي يعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير، كما أنه مفضل عمله وتناوله بشكل كبير في جميع الرحلات والمصايف والأعياد بشكل كبير والذي يساعد على تنشيط الجسم بشكل كبير، ولذلك فإن آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة من أكثر أنواع المثلجات المفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وأفضل من محلات المثلجات والهايبر ماركت لعمل أحلي وألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة.

طريقة عمل آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وقوية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة في المنزل بشكل عام، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وأضمنها وذلك من الناحية الصحية والغذائية السليمة، ولذلك فإن عملها في المنزل يساعدنا كثيراً علي تقديم أفضل الطرق المضمونة والصحية لجميع أفراد العائلة.

المكونات

نصف كوب من الحليب المحلي.

إثنين كوب من الكريمة السائلة.

كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.

كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.

اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.

شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة.

طريقة التحضير