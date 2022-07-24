نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والمذهل لأحلي طعم في الصيف في المقال التالي
آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المثلجات التي يتم تناولها في فصل الصيف بشكل كبير، ويقبل علي تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناوله بشكل كبير وهم في غاية السعادة، كما يعتبر أحد أهم وأفضل المثلجات التي يتم عملها بكل سهولة في المنزل وبطعم رائع ومميز، كما يمكننا تناول آيس كريم الأوريو في جميع أوقات اليوم والذي يعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير، كما أنه مفضل عمله وتناوله بشكل كبير في جميع الرحلات والمصايف والأعياد بشكل كبير والذي يساعد على تنشيط الجسم بشكل كبير، ولذلك فإن آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة من أكثر أنواع المثلجات المفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وأفضل من محلات المثلجات والهايبر ماركت لعمل أحلي وألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة.
طريقة عمل آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة ومكوناتها
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وقوية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ آيس كريم الأوريو بالشيكولاتة اللذيذة والرائعة في المنزل بشكل عام، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وأضمنها وذلك من الناحية الصحية والغذائية السليمة، ولذلك فإن عملها في المنزل يساعدنا كثيراً علي تقديم أفضل الطرق المضمونة والصحية لجميع أفراد العائلة.
المكونات
- نصف كوب من الحليب المحلي.
- إثنين كوب من الكريمة السائلة.
- كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.
- كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.
- ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.
- اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.
- شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة.
طريقة التحضير
- نحضر إناء ونضعه علي النار هادئة أو متوسطة، ثم نضع عليه الكريمة ونتركها قليلاً علي النار، حتي تصبح ساخنة.
- ثم نضيف إليها قطع الشوكولاتة ونستمر في التقليب حتي تذاب، ثم نضع عليها الڤانيليا السائلة ونقلبهم جيدا ونتركه جانباً.
- نحضر الخلاط ونضع به بسكويت الأوريو ونزيل منه الكريمة علي حسب الرغبة، ثم نخلطهم جيدا حتي يصبح البسكويت ناعم جدا.
- ثم نضع الكريمة في الخلاط ونخلطها جيدا، حتي تعطي القوام المتماسك والهش، ثم نضع عليها الحليب ونضع الڤانيليا ثم نخلطهم جيدا.
- نحضر كاسات أو ما لديك علي حسب الرغبة ويفضل أن يكون مثل شكل الأيس كريم، ثم نوزع ملعقتان كبيرتان من خليط البسكويت ثم نملئة بالأيس كريم.
- ثم نضيف طبقة اخري من خليط البسكويت ونضغط علية حتي يتساوي جيدا، ثم نضع الخليط في الفريزر حتي يتجمد.
- ثم يقدم الأيس كريم في طبق التقديم ونقوم بتزينة بصوص الشوكولاتة أو بسكويت الأوريو ومكسرات علي حسب الرغبة.
- ويمكن تزينة أيضاً بالفواكة مثل الفراولة أو المانجة أو الموز علي حسب ما لديكي لأنها تعطي نكهة رائعة مع الشوكولاتة.
- وسوف ينال إعجاب جميع الاشخاص لأن الايس كريم يحبوه صغار وكبار كما أن يوجد العديد من انواعة ولكن أبرزها وأجملها الأيس كريم بالشوكولاتة وبالهنا والشفا.
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