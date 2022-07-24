نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير من أول دهنة في المقال التالي
علينا بالمحافظة على الشعر بافضل الطرق لأن الشعر هو الذي يجعل أي فتاة تظهر بشكل جميل وجذاب، حيث من الطبيعي أن مشكلات الشعر متعددة ويمكننا إستخدام الحلول المختلفة لعلاج مشكلات الشعر ومن هذه المشكلات هي مشكلة الشعر الخشن والشعر المتصف والمتساقط وجميع هذه المشكلات تسبل الضيق والإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يجعلون عن بعض العلاجات التي تعمل على حل مشكلة الشعر الخشن ويمنع الشعر الخشن للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة من عمل التسريحات المختلفة التي تجعلهم يظهرون بشكل جميل ويمكننا اللجوء إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج جبارة وتعمل على تنعيم الشعر ويعتبر من افضل تلك العلاجات هو الفازلين الطبي، حيث يكون للفازلين الطبي القدرة على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير عن طريق خلطة مع العديد من المكونات الأخرى التي تعمل على تنعيم الشعر في وقت قصير جدا وللتمتع بشعر ناعم وفرده بطريقة آمنة عليكي بإستخدام الوصفة التي سوف نقدمها إليكي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة السحرية للوصول إلي نتيجة جبارة.
مكونات عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر
- أحضري المشط الخشبي وعليكي بتمشيط الشعر جيدا وقومي بعمله إلى نصفين حتى تتمكنين من وضع تلك الوصفة بسهولة.
- أحضري طبق او وعاء صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وقومي بدمج النشا مع الفازلين جيدا.
- بعد تقليب النشا والفازلين جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام جيد ومتجانس.
- بعد تجهيز تلك الوصفة قومي بوضعها على الشعر خاصة بين بصيلات الشعر حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة السحرية ووضعها خاصة في الجذور والاطراف الخاصة بالشعر.
- بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة قومي بتركها على شعرك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تحصلين على شعر ناعم مثل الحرير.
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