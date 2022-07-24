وصفة الفازلين السحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير من أول دهنة

علينا بالمحافظة على الشعر بافضل الطرق لأن الشعر هو الذي يجعل أي فتاة تظهر بشكل جميل وجذاب، حيث من الطبيعي أن مشكلات الشعر متعددة ويمكننا إستخدام الحلول المختلفة لعلاج مشكلات الشعر ومن هذه المشكلات هي مشكلة الشعر الخشن والشعر المتصف والمتساقط وجميع هذه المشكلات تسبل الضيق والإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يجعلون عن بعض العلاجات التي تعمل على حل مشكلة الشعر الخشن ويمنع الشعر الخشن للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة من عمل التسريحات المختلفة التي تجعلهم يظهرون بشكل جميل ويمكننا اللجوء إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج جبارة وتعمل على تنعيم الشعر ويعتبر من افضل تلك العلاجات هو الفازلين الطبي، حيث يكون للفازلين الطبي القدرة على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير عن طريق خلطة مع العديد من المكونات الأخرى التي تعمل على تنعيم الشعر في وقت قصير جدا وللتمتع بشعر ناعم وفرده بطريقة آمنة عليكي بإستخدام الوصفة التي سوف نقدمها إليكي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة السحرية للوصول إلي نتيجة جبارة.

مكونات عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر