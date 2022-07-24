طريقة سريعه وسهلة لتنظيف الممبار وحشوه بخلطة الأرز اللذيذة بطعم ومذاق شهي ولذيذ

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طريقة تنظيف و حشو الممبار، في عيد الأضحى تقوم ربات البيوت بالتحضيرات اللازمة مثل إحضار اللحوم والكوارع والممبار، ويعد الممبار من الأكلات الصعبة من حيث التنظيف والحشو، ولكي يصبح نظيف علينا البحث عن طرق سهلة لتنظيف الممبار وأيضا طريقة سهلة لحشوه حيث أنه من الصعب حشوه إلا بطرق غير معروفة وسوف نتعرف عليها في هذا المقال حتى لا نتعرض لمجهود كبير من حيث التنظيف والحشو، فاليكم الآن طرق تنظيف الممبار وحشوه أيضا بكل سهولة. طريقة تنظيف الممبار باستخدام البيكربونات الصوديوم نقوم بتحضير وعاء متوسط ونضع به الممبار عليه كمية من الماء لكي تغمر الممبار.

نضيف عليهم ربع كوب من الخل وعليه ربع كوب من الملح.

بالإضافة إلى ربع كوب من البيكربونات الصوديوم ثم نترك الممبار في هذا المحلول لمدة نصف ساعة.

نقوم بالمحاولة في إزالة الدهون من الممبار وقلبه وجعل الجزء الداخلي إلى الخارج ونقوم بإحضار سكين ونقوم

بكشط الممبار بها من جميع النواحي حتى يتم تنظيفه بالكامل.

بعد التخلص من الكمية بالكامل نقوم بوضعه في ماء به عصير ليمون ويترك لمدة نصف ساعة ثم يقلب مرة أخرى.

يشطف الممبار جيدا من المحلول ويصفى جيدا من الماء ويتم حشوه. طريقة حشو الممبار المكونات:- كيلو من الممبار.

٣ ثمرة بصل متوسط.

نصف كوب من عصير الطماطم.

٢ ملعقة من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الزيت.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

٤ أكواب من الأرز.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

كمون. الطريقة:- نحضر مقلاة واسعة أو وعاء ونضع البصل والزيت وبعد تحميل البصل نضيف عصير الطماطم وتترك لمدة ١٠ دقائق على النار.

نضيف التوابل بالتدريج ثم نضيف الخضرة المشكلة ونقلب ونغلق النار ثم نضيف الارز الابيض ونقلب وتترك حتى تبرد.

نبدا بإحضار الممبار ونقوم باخذ قطعة من الممبار ويتم تقطيعها بالسكين إلى الحجم المناسب لديكم.

نقوم بتقطيع كل قطع الممبار بنفس الحجم حتى تصبح جميع القطع نفس الحجم.

نقوم بإحضار قمع بلاستيك او زجاجة بلاستيكية مقطعة نصفين ونأخذ الجزء الذي يوجد به الغطاء ونقوم بإدخال الممبار مكان الغطاء ونضع الارز في الزجاجة ونقوم باستخدام ملعقة لإنزال الارز داخل الممبار.

ونستمر في إدخال الأرز حتى تصبح القطعة ممتلئة بالارز ولكن دون أن تكون مضغوطة بالارز.

نستمر في هذه الطريقة مع باقي كمية الممبار ثم نقوم بإحضار مياه لسلق الممبار وبعد الغليان نضع الممبار ونتركه لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى تمام النضج وتسوية الأرز.

يخرج على مصفاة حتى يهدأ ثم يتم قليه في الزيت ويترك حتى يصبح لونه ذهبي ويخرج على طبق التقديم ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة سريعه وسهلة لتنظيف الممبار وحشوه بخلطة الأرز اللذيذة بطعم ومذاق شهي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سريعه وسهلة لتنظيف الممبار وحشوه بخلطة الأرز اللذيذة بطعم ومذاق شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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