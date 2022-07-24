النشا وكريم البانثينول الخرافي: لتبييض البشرة وداعا لكريمات التفتيح٢٠٢٢

نقدم لكم النشا وكريم البانثينول الخرافي ، الرهيب في تفتيح البشرة، ويعد الحلم لبعض الفتيات الحصول علي بشرة بيضاء صافية خالية من التصبغات، والخطوط ،والتجاعيد خصوصا جاء الصيف، والشواطئ ،والسباحة ،وأشعة الشمس القوية، فالان تمتعوا بجو البحر والسباحة. لا تخافي من أشعة الشمس جاءنا إليكم بهذا الماسك الرائع صحيح كنز رباني فهو يعمل علي التفتيح الفوري من أول استخدام وتحدي ،فيقوم هذا الماسك علي تفتيح وشد البشرة والقضاء علي التجاعيد، فإن معجون الأسنان لديه مكونات قادر علي تفتيح الأسنان إزالة الجير بها ، فما بالك لو اضافنا إليه النشا وزيت الزيتون فيعتبر هذا الماسك هو القنبلة في عالم التفتيح الفوري إليكم هذا المقال من موقع ثقفني نعرف من خلاله علي طريقة عمل النشا وكريم البانثينول الخرافي في تفتيح البشرة لكي تحظي أحسن النتائج المبهرة من هذا الماسك الرهيب وتحدي2022.

مكونات عمل النشا وكريم البانثينول الخرافي في تفتيح البشرة بكل سهولة وتحدي

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الماسك فهي سهلة وموجود في كل منزل وهي كما يلي:-

٣ملاعق من النشا.

٤ملاعق من زبادي.

١ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع ٤ملاعق من الزبادي وملعقة من كريم البانثينول ونقلب جيدا. ثم نضع ٣ملاعق نشا نخلطهم جيداً ليندمج المكونات ثم نقلبهم جيد. ونضع بعد ذلك ١ملعقة من زيت الزيتون ونقلب جيدا حتي يتجانس الخليط يصبح مثل قوام الأن أصبح الكريم جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

الآن سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم بشكل مبهر للغاية هي كالتالي:-