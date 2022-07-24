وصفة القرنفل السحرية لتطويل وتنعيم وفرد الشعر الخشن وعلاج الهيشان وجعله زي الحرير من اول استخدام

نجد ان القرنفل هو من أهم الأعشاب الطبيعية التي تتعدد استخداماتها لما له من فوائد متعددة ومن أكثر فائدة له هو استخدامه للشعر، فنجد ان القرنفل يتم استخراج زيت القرنفل التي يمكن استخدامه في علاج بعض مشكلات الشعر ومنها فرد الشعر وتنعيمه، كما أيضًا يمكن استخدام القرنفل في علاج البشرة والمشكلات التي تظهر بها.

يعاني معظم الفتيات من مشكلات الشعر التي لاحصر لها مما يجعل الامر مزعج جدا لديهم، ومن هذه المشكلات خشونة الشعر وتساقطه و ظهوره بمظهر غير لائق مما يسبب لها الإحراج في الظهور أمام الناس، وتسعى إلى إيجاد بعض الحلول للقضاء علي خشونة الشعر وتنعيمه وقد استخدم القرنفل كوصفة طبيعية لتنعيم الشعر.

خلطات القرنفل لتنعيم الشعر

المقادير

ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

استخدام زجاجة بخاخة فارغة.

طريقة الاستخدام

نحضر بولة صغيرة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل ثم نضيف اليه نصف كوب من زيت الزيتون ونرفعه على نار هادئه حتي يتم تدفئة المكونات ثم نتركها بعض الوقت حتي تبرد.

نضع الخلطة في زجاجة فارغة ثم نضعها على الشعر ونبدأ في التدليك باستخدام اصابع اليد ثم تقوم بتصفيف الشعر بشكل جيد.

تترك الخلطة على الشعر لمدة تلت ساعة ثم استخدم منشفة تكون دافئة للشعر.

نغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ واستخدام الشامبو المناسب للشعر.

خلطة زيت القرنفل مع زيت جوز الهند

المقادير

مقدار مناسب من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام

نضع مقدار مناسب من زيت القرنفل في وعاء صغير ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و نمزجهم مع بعض جيدا.

نضع مقدار من الخلطة على الشعر و ندلكها جيدا من الجذور الى الاطراف ونتركها على الشعر لمدة 60 دقيقة.

يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر وايضا استخدام الشامبو المناسب للشعر.

يجب استخدام الخلطة على الاقل مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

خلطة القرنفل المطحون والحليب

المقادير

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

طريقة الاستخدام