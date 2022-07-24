نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض الفوري بالقرنفل والنشا لتفتيح الوجه وإزالة البقع الغامقة لبشرة مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة القرنفل والنشا للتبييض، القرنفل من المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تهتم بمشاكل البشرة والشعر، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاء البشرة النضارة الطبيعية، والنشا التي تحفز الكولاجين في البشرة فتعمل على توحيد وتجديد خلايا الجلد، لذلك سوف نقدم في هذا المقال خلطة النشا والقرنفل لتفتيح البشرة وتنعيمها.

إعداد خلطة النشا والقرنفل للتبييض

المكونات

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من أعواد القرنفل.

ماء دافىء.

تحضير وصفة القرنفل والنشا لتبييض

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاء البشرة النضارة و التفتيح الطبيعي، لاحتوائها على مكونين يعملان على القضاء على اسمرار البشرة والتصبغات الناتجة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

طريقة تحضير وصفة أخرى النشا والقرنفل لتبييض البشرة

نخلط النشا مع الماء الدافئ حتى تذوب في الماء وتصبح مثل الكريم.

نطحن أعواد القرنفل بواسطة الكبة الكهربائية، ونقوم بوضع معلقتين من باودر القرنفل على خليط النشا ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بوضع الخليط على بشرة نظيفة بعد غسيلها بالغسول وتجفيفها.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نفرك الماسك من على الوجه ونغسل الوجه بالماء الفاتر.

نضع تونر على الوجه بعد غسله، ثم نضع كريم مرطب.

هذه الوصفة سوف تعمل على شد الجلد ومنحه النعومة والترطيب المضاعف، كما أنها تفتح الوجه وتزيل الاسمرار والتصبغات الموجودة به، وتعطى البشرة النعومة والتفتيح الطبيعي والمظهر الخارجي الجذاب.

وصفة القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

2 معلقة كبيرة من النشا.

ماء القرنفل.

عصير نصف ليمونه.

إعداد خلطة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

نضع القرنفل فى قدر به ماء، ونضعه على النار حتى تمام الغليان.

نصفي ماء القرنفل في زجاجة نظيفة ومعقمة.

نحضر وعاء صغير ونضع به النشا ومعلقة كبيرة من ماء القرنفل وعصير الليمون ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب، ثم نضع الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف.

نفرك بواسطة اليدين بحركات دائرية، ثم نغسل الوجه بالماء فقط.

بواسطة قطعة من القطن نغمس ماء القرنفل ونضعه على البشرة كتونر طبيعي للبشرة لغلق المسام.

يحتفظ بماء القرنفل في الثلاجة لمدة أسبوع فقط.

النشا والقرنفل للتبييض

القرنفل من المكونات الطبيعية التي بها مواد فعالة في تفتيح وإزالة الطبقات التي توجد على سطح الجلد، كما أنه يدخل في العديد من الوصفات التي تمنح البشرة التفتيح والنعومة، وكذلك النشا تعمل على توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها، وسوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بالقرنفل والنشا.