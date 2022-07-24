أقوي بديل للكيراتين بالنشا المنزلي لفرد الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة وصفة النشا للتنعيم وفرد الشعر الخشن، الشعر الناعم الطويل من أهم ما يبرز جمال السيدات، حيث أنهم يرغبون في شعر ناعم وصحي وقوي، وهناك وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وفرده بشكل طبيعي دون أن يؤثر على صحة الشعر ولمعانه، ومن أهم الوصفات التي تنعم الشعر وتقوية هو وصفة النشا، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفة النشا في تنعيم وفرد الشعر وإكسابه القوة والتكثيف واللمعان.

وصفة النشا للتنعيم وفرد الشعر الخشن

المكونات

ربع كوب من النشا.

ماء دافئ.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر الخشن

نخلط النشا مع الماء الدافئ حتى يصبح القوام ناعم، نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ثم نرفعهم مرة ثانيه على النار حتى تتجانس جميع المكونات.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد، ثم نقسم الشعر إلى خصلات ونضع الخليط على الشعر بالكامل، ثم نلفه بالبونية المخصص للشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا، ثم يدهن بزيت الزيتون.

هذه الخلطة سوف تجعل شعرك حرير، لاحتوائها على زيت الزيتون الذي ينعم الشعر ويجعله أكثر انسيابية، وزيت جوز الهند الذي يقوى خصلات الشعر ويمنعه من التقصف والهيئات.

وصفة أخرى لتنعيم وفرد الشعر بالنشا

المكونات

كوب من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

معلقتين كبار من زيت الخروع.

معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالنشا

نحضر وعاء ونضع بداخله الزبادي والنشا ونقلب، ثم نضع زيت الخروع وزيت اللوز ونقلب، حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نضع الخليط على شعر جاف ومستلك بواسطة المشط، ونقوم بتمشيط الخلطة على الشعر حتى نتأكد من وصولها على كامل خصلات الشعر، ثم نترك الخلطة لمدة ساعة، ثم نغسلها بالماء.

النشا لفرد الشعر وتنعيمه

تنعيم الشعر وتقويته وإطالته هو حلم لكل امرأة، حيث أنهم يرغبون في الحصول على طرق ووصفات لتنعيم وفرد الشعر الخشن، وتعد النشا من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وتقويته دون أي ضرر يلحق به، لذلك قدمنا لكم في هذا المقال عن طريقة عمل وصفة طبيعية لفرد الشعر بطريقة امنه تماما على الشعر.