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طريقة عمل السجق البلدي من أحلى وأطعم الوجبات التي تقدم في المطاعم والمحلات ونذهب جميعاً إلى تلك المطاعم لتناولها وهذا لأنها من الاكلات المميزة جدا والمشبعة، كما أصبح السجق له الكثير من الطرق لتحضيره ويضاف في حشوات كثيرة مثل فطيرة السجق والمعجنات وغيرها وهذا لأن طعمه مميز عن الوصفات والاكلات الاخرى، يتم تحضير السجق البلدي بتتبيلة مميزة تعطى له طعم رائحة، كما أنه سريع جداً في التحضير والتسوية يمكنك تحضيره كوجبة عشاء أو على الغداء وسنقدم لكم طريقة سريعة وبسيطة لعمل السجق البلدي بالفلفل والطماطم مثل المحلات. السجق البلدي الشرقي المقادير كيلو من السجق.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر المقطعة شرائح.

حبة من الفلفل الأصفر أو الأحمر الرومي (إختياري).

بصلة مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير السجق البلدي الشرقي في البداية نأتي بالسجق البلدي ونقوم بتقطيعها إلي قطع متوسطة الحجم كما تفضلين.

ثم نأتي بطاسة كبيرة ونقوم بوضعها على نار متوسطة وعندما تسخن نضيف الزيت.

بعد ذلك نضع ملعقة من الثوم المفروم نقلب الثوم على نار متوسطة حتى يأخذ لون ذهبي فاتح لا تتركيه يأخذ لون غامق لكي لا يؤثر على طعم السجق.

ثم نضع السجق المقطع مكعبات متوسطة الحجم لا نقلب السجق مع الثوم جيدًا حتى يتغير لون السجق.

بعد ذلك نقوم بوضع البصلة المقطعة شرائح على السجق ونقلبها حتى تبدأ أن تذبل.

نأتي بالفلفل الأخضر ونقوم بتقطيعه شرائح رفيعة ثم نأتي بالفلفل الأصفر ونقطعه شرائح.

نضع الفلفل الألوان على السجق ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا و2 ملعقة من الصلصة.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا على نار متوسطة.

ثم نضيف الفلفل الحار المقطع شرائح رفيعة ويمكن الاستغناء عنه كما تفضلين.

نهدأ النار على طاسة السجق البلدي ونغطي عليها ونتركها لمدة ربع ساعة.

نرفع السجق البلدي بالفلفل والطماطم من على النار ويقدم للطعام بجانب الأرز الأبيض أو العيش وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل السجق البلدي بالفلفل والطماطم مثل المحلات بطعم وتتبيلة لذيذة جدًا من المنزل - ثقفني

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