خلطة الحلبة السحرية لتبييض وتسمين الوجه والخدود طبيعي لبشرة مشدودة زي القمر

تفضل الكثير من الفتيات الوجه الممتلئ عن الوجه النحيف، لكنهم يخشون إجراء عمليات التجميل التي من الممكن أن تسبب لهم بعض المخاطر، كما أن هذه العمليات تكون ذات أسعار باهظة الثمن لا يقدر على إجرائها جميع الفئات وهنا تكون خلطة الحلبة هي الحل الوحيد في الحصول على وجه ممتلئ وجميل بالإضافة إلى أنها تعمل على تفتيحه لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

الحلبة هي عبارة عن إحدى الحبوب التي يتم تناولها وذلك لكثرة فوائدها الصحية المتعددة للجسم، ولكن لها أيضًا فوائد متعددة إذا تم استخدامها في عمل الكثير من الوصفات الجمالية للبشرة، فهي تساعد في تسمين الوجه، وإزالة الإسمرار، وايضًا علاج الكثير من مشاكل البشرة، ومن خلال متابعتكم السطور التالية سوف نتعرف على طريقة استخدام ماسك الحلبة لتسمين وتفتيح الوجه بكل سهولة.

خلطة الحلبة لتسمين وتبييض الوجه

يمكن استخدام هذه الخلطة بكل سهولة وبدون تكلفة وذلك لأن مكوناتها موجودة في كل منزل، ويمكن الحصول منها على نتائج جيدة لكن مع الالتزام باستخدامها بشكل يومي والالتزام بالخطوات بشكل صحيح ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

كوب واحد من الحلبة بدون أن يتم طحنها.

ملعقة كبيرة واحدة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من الحليب المجفف.

2 كوب من الماء.

طريقة التطبيق: