نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الحلبة السحرية لتبييض وتسمين الوجه والخدود طبيعي لبشرة مشدودة زي القمر في المقال التالي
تفضل الكثير من الفتيات الوجه الممتلئ عن الوجه النحيف، لكنهم يخشون إجراء عمليات التجميل التي من الممكن أن تسبب لهم بعض المخاطر، كما أن هذه العمليات تكون ذات أسعار باهظة الثمن لا يقدر على إجرائها جميع الفئات وهنا تكون خلطة الحلبة هي الحل الوحيد في الحصول على وجه ممتلئ وجميل بالإضافة إلى أنها تعمل على تفتيحه لاحتوائها على مضادات الأكسدة.
الحلبة هي عبارة عن إحدى الحبوب التي يتم تناولها وذلك لكثرة فوائدها الصحية المتعددة للجسم، ولكن لها أيضًا فوائد متعددة إذا تم استخدامها في عمل الكثير من الوصفات الجمالية للبشرة، فهي تساعد في تسمين الوجه، وإزالة الإسمرار، وايضًا علاج الكثير من مشاكل البشرة، ومن خلال متابعتكم السطور التالية سوف نتعرف على طريقة استخدام ماسك الحلبة لتسمين وتفتيح الوجه بكل سهولة.
خلطة الحلبة لتسمين وتبييض الوجه
يمكن استخدام هذه الخلطة بكل سهولة وبدون تكلفة وذلك لأن مكوناتها موجودة في كل منزل، ويمكن الحصول منها على نتائج جيدة لكن مع الالتزام باستخدامها بشكل يومي والالتزام بالخطوات بشكل صحيح ويتم استخدامها كالآتي:
المكونات:
- كوب واحد من الحلبة بدون أن يتم طحنها.
- ملعقة كبيرة واحدة من عسل النحل الطبيعي.
- ملعقة كبيرة واحدة من الحليب المجفف.
- 2 كوب من الماء.
طريقة التطبيق:
- نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضع فيه الحلبة ونتركها في الماء طوال الليل حتى يتغير قوامها وتصبح لينة حتى يمكن تجانسها مع بقية المكونات.
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع الحلبة فيها، ويتم إضافة الحليب والعسل أيضًا.
- تضرب المكونات مع بعضها حتى تتداخل جميع المكونات ويتم الحصول على خليط متجانس.
- يتم تحضير الوجه قبل استخدام الخليط وذلك من خللا تنظيفه بالماء الفاتر والغسول الذي يتناسب مع نوع البشرة.
- بعد ذلك يفضل تقشير البشرة قبل استخدام الخليط وذلك باستخدام إحدى مقشرات البشرة.
- يجفف الوجه برفق ويتم تطبيق الخليط على الوجه بالكامل.
- يدلك الوجه بحركات دائرية لمدة عشرة دقائق لتنشيط الدورة الدموية في الوجه لتساعد على امتصاص الخليط بشكل أكبر.
- يترك الخليط على الوجه مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر للتخلص من أثر الخليط تمامًا.
- يفضل تمرير قطنة بها ماء ورد على البشرة لكي يساعد على ترطيبها.
- يمكن استخدام الوصفة مرة واحدة في اليوم للحصول على افضل النتائج.
- لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة، وسوف تلاحظين النتيجة منذ الشهر الأول من الاستخدام.
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