نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم القهوة الرهيب أقوي كريم طبيعي لتفتيح البشرة إزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم القهوة الرهيب، من أقوي الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبيض البشرة وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، يقضي علي البقع الداكنة ويعمل كمقشر رائع للبشرة، ويوحد لونها ومضاد للشيخوخة، لأن كل مكونات هذا الكريم طبيعية وفعالة جداً، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل الأطفال، لأنه يحتوي علي مجموعة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعمل علي محاربة علامات الشيخوخة والتقدم في السن، ويعمل أيضاً علي تفتيح البشرة أربع درجات، فهو من أفضل وأحسن الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل كبير وفعال، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدامك هذا الكريم السحري، وننصح كل سيدة أو فتاة تريد الحصول علي بشرة صافية وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل باستخدام هذا الكريم الرهيب، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم القهوة الرهيب بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم القهوة الرهيب

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري في المنزل وهي كما يلي:-

معلقة صغيرة من القهوة المطحونة.

مقدار معلقة ونصف صغيرة من ماء الورد.

نصف معلقة صغيرة من الجلسرين.

معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

2 معلقة صغيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم القهوة الرهيب في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وماء الورد، ونبدأ بخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف عليهم الجلسرين و زيت اللوز الحلو، ونستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات جميعاً مع بعض. بعد ذلك نضيف جيل الصبار، ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام كريمي. نحضر علبة صغيرة ونظيفة، ونضع بها الخليط ونغلقها جيداً، ويترك في الثلاجة. نقوم بعد ذلك بفرد الخليط علي الوجه والرقبة والايد، ويدلك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يترك علي البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وتكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد كريم القهوة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم السحري في التفتيح وهي كما يلي:-

يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.

يعطي البشرة رطوبة تحميها من الجفاف.

يعمل علي تفتيح البشرة والأماكن الغامقة.

يمنع ظهور حب الشباب والبثور السوداء.

يعالج الهالات السوداء الموجودة حول منطقة العين.

يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

يزيل الجلد الميت ويعمل علي تجديده.

يحارب علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

طريقة عمل ماسك القرفة والعسل للبشرة الدهنية

هذا الماسك مفيد جداً لجميع أنواع البشرة ويتميز بسهولة تحضيره وهي كما يلي:-

نقوم بمزج معلقة كبيرة من القرفة، مع ثلاث ملاعق من العسل الأبيض، مع بعضهم جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط في المايكروويف، قليلاً لمدة لا تتجاوز 30 ثانية. بعد ذلك يطبق الماسك علي بشرة نظيفة، لمدة 15 إلي 20 دقيقة. ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد، لإغلاق مسام وشد البشرة.

طريقة عمل ماسك القهوة والليمون لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع والمميز في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به ربع كوب من القهوة وربع كوب من السكر ومعلقتين من عصير الليمون، ونقلبهم حتي نحصل علي معجون متماسك.

يتم بعد ذلك فرك البشرة بالخليط السابق لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء البارد.

يستخدم هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع والفعال في التفتيح وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة من القهوة ومعلقة من زيت الزيتون، ونمزجهم جيداً مع بعض. ثم نضيف لهم بعد ذلك معلقة من عصير الليمون، ونمزج جيداً حتي نحصل علي قوام متماسك. نضع الخليط علي الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد ويجفف تماماً.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة للتفتيح البشرة ونضارتها

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة الفعالة للتفتيح الوجه وهي كالاتي:-