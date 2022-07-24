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كريمات تفتيح الوجه كثيره ولكن يمكن ان تضر البشرة لأنها تحتوي على مواد كيميائية وايضا باهظة الثمن فكثير من الفتيات والسيدات يردون الحصول على بشره فاتحة ونضرة بدون اذى للبشرة في هذا المقال سنعرض لكي طريقة عمل كريم الارز الكوري المعروف عنه تفتيح البشرة بسرعه رهيبة بمكونات طبيعية وبدون أي اضرار. طريقة عمل كريم الارز الكوري: نغسل الارز جيدا ونصفيه، نحضر وعاء على النار ونضع به كوب من الارز مع أربع اكواب من الماء.

نقلب الارز والماء جيدا ونتركهم حتى الغليان ونرفع الوعاء من على النار ونضغط على الارز بالمعلقة لنخرج المواد المفيدة التي بداخلة.

ثم نقوم بطحنة في الخلاط ونضعه في وعاء اخر محكم الغلق ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيره من ماء الورد ونقلب جيدا ويمكن استخدامه لمدة اسبوع.

نحضر قطعه من القطن ونغمسها في كريم الارز ونضعها برفق على الوجه ونتركه قليلا ونشطفه بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة الى ان تحصلي على النتيجة المرجوة. عمل كريم الارز مع زيت جوز الهند: نحضر وعاء به ثلاث ملاعق من الارز المسلوق ونقوم بهرسه ونضيف ملعقة صغيره من زيت جوز الهند على الارز وهو ساخن.

بعد ذلك يتم اضافة ملعقتان صغيرتان من عصير البرتقال ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينه.

ثم نضع هذا الكريم على الوجه لمدة ثلث ساعة ونغسله بالماء الدافئ. عمل كريم الارز مع الليمون: نحضر وعاء به ملعقة كبيرة من الارز المسلوق ونضيف ثمرة موز ونقوم بهرسهم مع بعضهم البعض مع اضافة ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

نخلط المكونات مع بعضهم البعض حتى يتجانس الخليط ونضعه على الوجه لمدة عشرون دقيقه.

ونغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نضع المرطب الخاص بنا. عمل كريم الارز مع العنب: نضع ملعقتين صغيرتين من الارز المسلوق في وعاء ثم نضيف حبيتين من العنب الاصفر واضافة قطرتين من زيت فيتامين اى ويخلط هذا المزيج جيدا.

نضع هذا الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة وإذا جف نضع طبقه اخرى حتى نحصل على قوام سميك.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ونضع المرطب. عمر شويل - جدة "بشرتك هتبقي بيضة كبياض الثلج" طريقة تحضير كريم الارز الكوري الرهيب - ثقفني

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