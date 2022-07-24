بياض البشرة البنجر والنشا وتحدي

بياض البشرة البنجر والنشا، حيث يعمل على تفتيح البشرة فوري وتوريد الخدود والشفايف لمكوناته الجبارة ولن تحتاجي لوضع مكياج بعد الان، حيث يعد البنجر من أقوي المواد الغذائية التي تساعد في الحصول علي بشرة جميلة وخدود وشفايف ورديه، ويعتبر من أهم المواد التي تحتوي علي فيتامينات مفيدة للبشرة حيث يحتوي علي عناصر مفيدة جدا للبشرة، ويعمل علي إزالة التجاعيد ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة ويزيل حب الشباب، ويمكن عمل أكثر من كريم للبشرة مثل كريم الحلبة وكريم البقدونس وكريم النشا والزبادي والكثير من الكريمات الطبيعية الفعالة في الحفاظ علي بشرة مشرقة كالقمر، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل بياض البشرة البنجر والنشا بسرعة رهيبة لن تتخيلي النتائج.

مكونات عمل بياض البشرة البنجر والنشا الفعال

سوف نتعرف الان علي المكونات الطبيعية التي سنتمكن من خلالها عمل الكريم في المنزل بمكونات طبيعية جدا وتساعد على تبيض البشرة فوري وهي كالاتي:-

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

ثلاث معالق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة ونصف من زيت جنين القمح.

معلقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الكريم علي البشرة للحصول علي أفضل نتائج في أقل وقت ممكن وهي كما يلي:-

نقوم ببشر البنجر جيدا ثم نصفي البنجر ونضع عصير البنجر في إناء. ثم نضع عليه النشا وماء الورد ونقلبهم حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضع الخليط علي نار هادئة ومع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي ثقيل. نضيف زيت جنين القمح وزيت جوز الهند ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم لكم اسهل طريقة استعمال الكريم علي البشرة وهي كما يأتي:-