هديه للعرايس.. كريم طبيعي لتبيض الكوع والركب واليدين والرجلين من أول استعمال بياض القشطة في ثواني

نقدم إليكم أقوى كريم طبيعي لتبييض الجسم وتفتيحه في يوم واحد، يمكن لكل فتاة أن تحظى بجسم أبيض وخالي من أي عيوب واسمرار في البشرة والجسم باتباع بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في منزلك بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة حتى تتخلصي من كل المشاكل التي تزعجك في جسمك ووجهك وتحظي بثقة كبيرة ويمكنك تحضير الكريم بالخطوات من خلال سطور مقالنا اليوم حيث سنقوم بتقديم طريقة العمل بالخطوات.

طريقة تحضير أقوى كريم طبيعي لتبييض الجسم

من أشهر الكريمات التي يمكنك تحضيرها لتبييض الجسم كل مما يلي:-

وصفة الحليب والعسل للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

خمس حبات من اللوز المطحون.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

كوبان من حليب الزبادي.

عصير ليمون طبيعي.

كركم مسحوق بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

خطوات عمل وصفة العسل واللبن للتفتيح:-

قومي بإضافة المكونات كلها إلى بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وناعمة ومختلطة ذات قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بشطف المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي لعدة دقائق.

ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفه ويجب ترطيب الجسم بعده غسله من الخليط.

ويمكنك تكرار استخدام الكريم مرتين من كل أسبوع وستجدي أفضل النتائج في فترة قصيرة.

وصفة السكر وزيت الزيتون للتبييض

مكونات عمل الوصفة:-

كوب صغير من السكر الأبيض الخشن.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

عصير ليمون طبيعي.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

خطوات تحضير وصفة العسل وزيت الزيتون:-