اهم محتويات شنطة البحر اللي لازم تكون معاكي

بدأ موسم المصايف والبحر ، وكل البنات بيبدأوا يحضروا شنطتهم قبل السفر عشان ما ينسوش اي حاجة ، واحنا سبق اتكلمنا في موضوع قبل كده عن اهم الحاجات اللي المفروض تاخديها معاكي في شنطة السفر للمصيف ، والنهاردة هنقولك ايه هي اهم محتويات شنطة البحر اللي تاخديها معاكي وانتي رايحة الشاطيء عشان تقضي يوم حلو تحت الشمس ومع هوا البحر.

اهم محتويات شنطة البحر:

1- كريم واقي من الشمس:

اكيد من اول واهم الحاجات اللي تحطيها في شنطة البحر هي كريم واقي من الشمس ، عشان تحمي بشرتك من حروق الشمس ، وتحافظي عليها صحية ، لان زي ما كلنا عارفين ان الكريم الواقي لازم يتجدد كل ساعتين وفي حالة نزول البحر كمان لازم تحطي منه كل مرة تنزلي فيها ، ضروري تتأكدي ان واقي الشمس آمن على بشرتك وبيحتوي على عامل حماية مش اقل من 50 SPF.

2- فوطة:

اكيد قبل ما تروحي الشاطيء ماتنسيش تحطي فوطة خاصة بيكي في شنطتك ، لان اكيد مع نزول البحر هحتاجي تجفيف جسمك كل مرة تنزلي فيها.

3- كاش مايوه:

“الكاش مايوه” وهي القطعة الاضافية اللي بتتلبس فوق المايوه بعد ما تخرجي من البحر ، اكيد من الحاجات الاساسية اللي ماتنسيش تحطيها وانتي رايحة الشاطيء ، عشن تلبسيها وتتحركي بحرية على الشاطيء.

4- ازازة ماية:

مع حرارة الشمس العالية بيحس جفاف للجسم ، عشان كده ضروري جدا انك تحطي في شنطتك ازازة ماية باردة من النوع اللي بيحفظ الحرارة عشان تحافظ على الماية باردة اطول فترة ممكنة ، وتفضل معاكي طول الفترة اللي هتقضيها على الشاطيء ، وبننصحك انك تشربي كل شوية حتى لو مش حاسه بالعطش ، عشان تحافظي على جسمك من الجفاف.

5- نضارة شمس:

ضروري زي ما هتحمي بشرتك من الشمس ، كمان تحمي عينيكي من اشعة الشمس الضارة ، عشان كده ضروري انك تختاري نضارة شمس من نوع كويس عشان توفرلك الحماية الكافية لعينيكي ، بالاضافة ان نضارة الشمس تعتبر من الاكسسوارات اللي هتضيف اناقة للوك بتاعك.

6- قبعة كبيرة:

عشان تضمني افضل حماية ليكي ، اختاري قبعة تكون كبيرة عشان تحميكي من اشعة الشمس.

7- مرطب شفايف:

جلد الشفايف بيكون حساس وبيتأثر بشكل سلبي من اشعة الشمس ، اللي ممكن تسبب تشققات, بهتان الشفايف, تقرحات, غمقان لون الشفايف ، وعشان تمنعي كل ده خلي في شنطة مرطب شفايف من نوع كويس والافضل يكون بيحتوي على عامل حماية من الشمس.

8- غطا للشعر:

الافضل انك تحمي شعرك من ماية البحر المالحة او الكلور اللي موجود في حمام السباحة ، باستخدام غطا للشعر ، تلبسيه وانتي نازلة البحر او حمام السباحة ، لتجنب جفاف وتلف الشعر ، ولو مش حابه تستخدمي غطا للشعر ، حاليا متوفر منتجات بتحمي الشعر من الشمس وماية البحر هنلاقيها في الصيدليات او في محلات منتجات العناية بالشعر.

9- فليب فلوب:

خلي معاكي في الشنطة فليب فلوب تلبسيه على الشاطيء لما تطلعي من البحر ، لانه عملي وخفيف ، وتقدري تغسليه بسهولة عشان تتخلصي من الرملة.

10- وسائل للتسلية:

اكيد وقتك على الشاطيء مش هتقضية كله جوه البحر ، في الوقت اللي هتقعدي فيه تستمتعي تحت الشمس وبهوا البحر ، ممكن تقري كتاب, تسمعي موسيقى, او اي وسيلة تسلية تانية تفضليها حطيها معاكي في الشنطة وانتي رايحة البحر.

6 نصايح مهمة تعرفى بيهم ازاى تحضرى شنطتك للمصيف