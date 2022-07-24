حضري كيكة الشيكولاته الهشه بأبسط المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الشيكولاته، هناك الكثيرات من النساء تبحثن عن طريقة عمل كيكة الشوكولاته في المنزل، حيث تعتبر كيكة الشيكولاته أحد ألذ وأفضل الحلويات، وهو ما ساهم في انتشارها في جميع أنحاء العالم، كما أنها أصبحت دوماً ما تقدم في جميع المناسبات المختلفة سواء في أعياد الميلاد أو الأفراح أو غيرها، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول طريقة عمل كيكة الشيكولاته.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته

تعد المكونات الخاصة بعمل كيكة الشيكولاته بسيطة ومتوفرة داخل كل منزل، وجاءت تلك المكونات كما يلي:

عدد 2 كوب من الدقيق المنخول.

مقدار حوالي نصف كوب من السكر.

عدد 3 بيضات.

سوف نحتاج إلى 3 باكيت من الفانيليا، ويمكن الاستبدال بملعقة واحدة ذات حجم صغير من الفانيليا السائلة.

عدد 2 ملعقة ذات حجم كبير من الكاكاو البودر الخام.

كوب من الحليب.

حوالي نصف كوب فقط من الزيت النباتي.

باكيت واحد من البيكينج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

مكونات عمل صوص الشوكولاتة للكيك

واحد كوب من الحليب.

حوالي ربع كوب فقط من الكاكاو الخام.

كذلك سوف نحتاج إلى نصف كوب فقط من السكر.

عدد 2 ملعقة ذات حجم كبير من الدقيق.

حوالي ربع كوب من الماء.

واحد ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة حسب المتوفر لديكِ.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته