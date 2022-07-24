نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة الشيكولاته الهشه بأبسط المكونات وأقل التكاليف في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الشيكولاته، هناك الكثيرات من النساء تبحثن عن طريقة عمل كيكة الشوكولاته في المنزل، حيث تعتبر كيكة الشيكولاته أحد ألذ وأفضل الحلويات، وهو ما ساهم في انتشارها في جميع أنحاء العالم، كما أنها أصبحت دوماً ما تقدم في جميع المناسبات المختلفة سواء في أعياد الميلاد أو الأفراح أو غيرها، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول طريقة عمل كيكة الشيكولاته.
طريقة عمل كيكة الشيكولاته
تعد المكونات الخاصة بعمل كيكة الشيكولاته بسيطة ومتوفرة داخل كل منزل، وجاءت تلك المكونات كما يلي:
- عدد 2 كوب من الدقيق المنخول.
- مقدار حوالي نصف كوب من السكر.
- عدد 3 بيضات.
- سوف نحتاج إلى 3 باكيت من الفانيليا، ويمكن الاستبدال بملعقة واحدة ذات حجم صغير من الفانيليا السائلة.
- عدد 2 ملعقة ذات حجم كبير من الكاكاو البودر الخام.
- كوب من الحليب.
- حوالي نصف كوب فقط من الزيت النباتي.
- باكيت واحد من البيكينج بودر.
- رشه صغيرة من الملح.
مكونات عمل صوص الشوكولاتة للكيك
- واحد كوب من الحليب.
- حوالي ربع كوب فقط من الكاكاو الخام.
- كذلك سوف نحتاج إلى نصف كوب فقط من السكر.
- عدد 2 ملعقة ذات حجم كبير من الدقيق.
- حوالي ربع كوب من الماء.
- واحد ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة حسب المتوفر لديكِ.
طريقة عمل كيكة الشيكولاته
- في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة مرتفعة، وذلك حتى يصير ساخن جدًا.
- بعد ذلك تأخذ الدقيق المنخول ثم نضيف إليه البيكنج بودر مع رشه الملح والكاكاو الخام.
- يتم بعد ذلك وضع الثلاث بيضات داخل وعاء عميق ثم يتم إضافة إليهم الفانيليا البودر أو السائلة.
- ثم يتم بعد ذلك خفق البيض جيدًا من خلال استخدام الخلاط الكهربائي أو مضرب البيض، وذلك لمدة حوالي ثلاثة دقائق فقط.
- يتم إضافة السكر فوق البيض ثم يتم إضافة الزيت وكذلك نقوم بإضافة الحليب، ثم يتم الخفق مرة أخرى بشكل جيد.
- بعدها نخلط كل من خليط البيض فوق خليط الدقيق جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- نراعي عدم وجود أي تكتلات في الدقيق ويصبح القوام ثقيل بعض الشيء.
- نقوم بدهن الصينية أو قالب الكيك ببعض الزيت النباتي، ثم نسكب الخليط بداخله.
- ندخل الكيك الفرن لمدة حوالي 40 دقيقة فقط حتى تمام التسوية، وذلك من خلال اختبار الكيك بوضع خلة أو شوكة بها، وعندما لا يلتصق أي من خليط الكيك بالشوكة أو الخلة، تكون الكيكة قد تم تسويتها.
- نقوم بإخراج الكيكة من الفرن، ثم تترك حتى تبرد تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بتزينها من خلال استخدام صوص الشيكولاته، ويتم تقطيعها وتقديمها في أطباق تقديم الحلويات وبالهنا والشفا.
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