نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توريد الشفايف والخدود دائما خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف بشكل ثابت طول اليوم ستستغنين عن شراء التانت في المقال التالي
كل الفتيات والسيدات بلا إستثناء يلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل حتي تظهر بمظهر جذاب وملفت لأنظار الآخرين لأن ملا منهم يرغبون في الحصول على شكل جذاب ومميز، وهذا يحدث عندما تستخدم مستحضرات التجميل فمن أمثلة هذه المستحضرات هي الروج أو كريم الأساس أو الماسكرا وغير ذلك الكثير، ولكن كل هذه الأشياء غير مفيدة فهي تكون ضارة جدا علي البشرة ولكن الشيء الأكثر إستخداما من قبل جميع الفتيات هو الروج فهي يعمل على توريد الخدود والشفايف، وقد توجد عدة ألوان مختلفة من الروج فمنه اللون الأحمر أو البني وله درجات كثيرة ويتوافر في كل الأسواق بماركات مختلفة ويباع أيضا بأسعار متفاوتة، فتلجأ كل فتاة إلى إستخدامه حتى تظهر جمالها ولكن هذا الروج غير طبيعي ويتم عمله بإستخدام مكونات أو مواد كيميائية قد تضر الشفايف وتظهر عليها التشققات الغير مرغوب فيها، وبسبب هذا ينصح بتجنب إستعمال أي نوع من أنواع مستحضرات التجميل لأنها تكون ضارة فلكي تقوم كل إمرأة بتوريد الشفايف والخدود تلجأ البحث عن الإستخدام المناسب الذي يساعد على ذلك. اصنعي في منزلك تانت طبيعي او مورد طبيعي
خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف
مكونات خلطة الفازلين والبنجر لتوريد الخدود والشفايف دائما :
- ثمرة واحدة صغيرة من البنجر.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزيت العطري.
طريقة عمل خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفايف:
- نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء يتم غسل البنجر وتقشيرها ثم نقوم بتقطيعها على شكل مكعبات.
- ثم نضع مكعبات البنجر في الماء المغلي ونتركها حتى يتم سلقها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار وقومي بتصفية البنجر ونضعه في طبق.
- وقومي بهرس البنجر ليكون ناعم جدا ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزيت العطري ونحضر طبق آخر ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ويتم إدخال الطبق في الميكرويف لذوبان الزبدة ثم نضيفها إلى باقي المكونات ويتم مزجهم مع بعض ونحضر علية نظيفة ونضع بها هذه الخلطة ونضعها في الثلاجه لكي تتماسك ثم يتم إستخدامها يوميا للحصول على النتيجة المطلوبة.
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