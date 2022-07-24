خلطات لتبيض اليدين والرجلين في أسبوع طبيعياً.. مش هتصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة خلطات لتبيض اليدين والرجلين في أسبوع، تبحث الفتيات دائما عن طرق تبييض اليدين والرجلين خاصة فى فصل الصيف بسبب شدة أشعة الشمس التي تؤثر على صبغة الميلانين وتجعل لون الجلد يبدو بمظهر أغمق من باقي مناطق الجسم، وهو ما يؤثر على نفسيتهن ويفقدون الثقة بالنفس أمام الآخرين، ومن أجل علاج هذه المشكلة نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية الموجود فى مطبخك والتي تساعدك على رجوع البشرة إلى لونها الطبيعي فى خلال فترة بسيطة، حيث أن تلك الوصفات تتكون من مواد لها خصائص فعالة فى تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة مما يساعد على تفتيح البشرة سريعا، فتابعي تلك الطرق الطبيعية الفعالة من أجل استعادة الإشراقة إلى بشرتك.

خلطات لتبيض اليدين والرجلين في أسبوع

العسل والليمون: يحتوى العسل على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة طبقات الجلد الميتة وتفتيح البشرة، فيمكنك استخدامه من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وقومى بتقليب المزيج جيدا ثم أفرديه على منطقة اليدين والقدمين، ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء جيدا.

جل الصبار وزيت اللوز الحلو

يمتلك جل الصبار وزيت اللوز الحلو خصائص فعالة جدا فى تفتيح البشرة سريعا، فيمكنك خلط ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من زيت اللوز الحلو، ووضعهما على اليدين والرجلين لمدة نصف ساعة ثم يتم شطف المناطق بالماء البارد.

ماء الورد والجليسرين لتبييض اليدين والقدمين

يساعد ماء الورد بشكل كبير على تنظيف البشرة بعمق وإزالة جميع الشوائب المتواجدة بها، مما يجعله يعمل على إزالة الطبقة الخارجية للجلد وتجديد خلايا البشرة، فيمكنك مزج ملعقتين من كلا من ماء الورد والجليسرين وتقليبهما جيدا حتى تندمج المكونات، افردي المزيج على اليدين والرجلين بواسطة قطعة قطن ليلا واغسليه فى الصباح الباكر.

تفتيح اليدين والرجلين بالزبادى

من المعروف عن الزبادى أنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذي له فعالية كبيرة فى تفتيح البشرة، حيث يمكنك فرد كمية من الزبادي على اليدين والرجلين لمدة 15 دقيقة، ثم يتم شطفهم جيدا بالماء.