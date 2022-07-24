نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق للقضاء على رائحة الأحذية الكريهة نهائيا في 5 دقائق بطرق مجربة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القضاء على رائحة الأحذية الكريهة نهائيا، من أكثر المواقف المحرجة جدًا التي يتعرض لها بعض الأشخاص أمام الآخرين وهو خروج رائحة كريهة وغير محببة للآخرين من الأحذية، ويكثر التعرض لهذا الموقف في فصل الصيف تحديدا وهذا بسبب الحر الشديد وكثرة التعرق، وهناك أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى وجود رائحة كريهة للأحذية من أكثر الأسباب التي تؤدي ذلك هو الحرارة الشديدة التي تؤدي إلى تعرق الرجل، وايضا نوع الحذاء يؤثر فهناك أنواع من الجلد والقماش التي تؤدي إلى وجود رائحة غير محببة، ولذلك يبحث عدد كبير من الأشخاص عن حل للقضاء على رائحة الأحذية الكريهة نهائيا وسنقدم لكم أقوى الطرق الفعالة و المجربة والمضمونة لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية.

طرق القضاء على رائحة الحذاء الكريهة

من أكثر الأشياء المحرجة التي يتعرض لها الإنسان وبالأخص الذين يقومون بمارسة الرياضة و السير مسافات طويلة و او الذين يعملون لفترات طويلة ويكونوا مجبرين على ارتداء الأحذية لفترة طويلة، كل هذه الأشياء تؤدي إلى تكوين رائحة كريهة في الأحذية رائحة غير مألوفة لذلك يتعرض البعض إلي تجديد الأحذية استبدالها باحذية جديدة، ولكن هذا مكلف لذلك سنقدم لكم أقوى الطرق المضمونة لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية بشكل نهائي.

وصفة كربونات الصوديوم والملح

تعد هذه الطريقة من أقوى الطرق المجربة للقضاء على الرائحة الكريهة من الأحذية بشكل نهائي، والطريقة هي:

نأتي بكمية من كربونات الصوديوم و كمية متساوية من الملح ما يعادل 2 ملعقة.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نأتي بالحذاء و نقوم بتوزيع هذا الخليط من الملح وكربونات الصوديوم داخل الحذاء.

ثم نأتي بكيس بلاستيك ونقوم بإغلاق فتحة الحذاء لكي تتفاعل المكونات.

نترك الحذاء هكذا لمدة 6 ساعات.

ثم نقوم بتنظيف الحذاء من الداخل جيدا، ستلاحظين أنه تم إزالة الرائحة الكريهة نهائيا.

ماء الورد لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية

من أكثر المواد التي تستخدم في إزالة الروائح الكريهة من على الأسطح والمنزل والملابس هي ماء الورد وأهم ما يميزها أنها تستطيع أن تحافظ على رائحتها وقت طويل لذلك تضاف دائما في مساحيق الغسيل والعطور و الروائح، ومن خلال هذه الطريقة سنتعرف على طريقة آخري لاستعمال ماء الورد وهو القضاء على رائحة الأحذية الكريهة، هناك طرق كثيرة ولكن هذه الطريقة سريعة و مفعولها رائع، الطريقة هي:

نأتي بربع كوب من ماء الورد و3 نقاط من زيت اللافندر.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا، ثم نأتي بمنديل قطني ونقوم بوضعه في ماء الورد.

نصفي المناديل من ماء الورد ولكن نحرص على ترك القليل من ماء الورد في المنديل.

بعد ذلك نأتي بالحذاء ونقوم بفرد المنديل بداخله، ثم نضع الحذاء في كيس بلاستيك ونغلق عليه.

هكذا سيتم القضاء على رائحة الحذاء الكريهة بشكل أسرع.

نترك الحذاء هكذا لمدة 6 ساعات ثم نفتح عليه ونزيل المناديل.

التخلص من رائحة الأحذية الكريهة بقشور الليمون

من أكثر المكونات التي تحتوي علي رائحة قوية تساعد في إزالة الروائح الكريهة هو قشور الليمون وكذلك قسور البرتقال وكافة الفواكه الحمضية، لذلك فهي الحل الأمثل والسحري للقضاء على رائحة الأحذية الكريهة، كل ما عليك هو تقشير الليمون ونقوم بوضع هذه القشور في الأحذية من الداخل ونوزعها بشكل جيد، ثم نضع الحذاء في كيس ويغلق عليه ويترك لمدة 6 ساعات سيتم إزالة كافة الروائح الكريهة من الحذاء.

أكياس الشاي الأخضر لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية

نحرص على تقديم أكثر من طريقة يمكنك من خلالها أزالة الروائح الكريهة نهائيا من الأحذية، باستخدام الشاي الأخضر كل ما عليك بعد تناول الشاي الأخضر نأتي بالبكت أذا كان جاهز ونقوم بضغط عليها بحيث لا يكون بداخلها الكثير من الماء ولكن تظل مبلله، ثم نضعها في الخذاء ونقوم بتغليف الخذاء بورق بلاستيك أو أكياس، نتركه هكذا لمدة 6 ساعات ثم نخرجه سوف يمتص الشاي الأخضر الرائحة الكريهة.