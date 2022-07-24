طرق فرد الشعر بالنشا.. هيكون حرير وناعم بدون كوافير أو مكواه

فرد الشعر بالنشا، يتميز النشا بفوائده العديدة للشعر والبشرة، حيث أنه يصنع من ماء الأرز بعد نقعه ويحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعود بشكل كبير على صحة الجلد وتحسين الدورة الدموية وبالتالي يعمل على تعزيز نمو الشعر بشكل صحي ويجعله ناعماً وبراقاً، فالنشا من الوسائل الأمنة والفعالة التي يمكنك الاعتماد لفرد الشعر بعيدا عن استخدام الحرارة سواء بمكواة الشعر أو المجفف الكهربائى.

أو استخدام كريمات فرد الشعر المليئة بالمواد الكيميائية التي قد تؤدى إلى إتلاف الشعر على المدى البعيد وجعله جافاً، فتعرفي على طرق فرد الشعر بالنشا طبيعياً من خلال الوصفات التي سنذكرها فى هذا المقال، وتمتعي بشعر لامع وناعم الملمس.

طرق فرد الشعر بالنشا

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء كبير اخلطي به جميع المكونات ثم قلبيهم معا جيدا إلى أن يندمج المزيج وتحصلي على قوام مناسب.

قومى بتقسيم شعرك إلى خصلات متعدده من أجل سهولة الفرد، ثم استخدمي الفرشاة الخاصة بالصبغة ووزعي الماسك على كامل الشعر جيدا.

اتركي الشعر لمدة ساعتين إلى أن يجف الماسك ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر جيدا حتى تتخلصي من جميع أثار الماسك.

قومى بتكرار الماسك مرة كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.

النشا وزبدة الشيا

قومى بتحضير كميات متساوية من النشا وزبدة الشيا حسب طول الشعر.

ضعي زبدة الشيا فى الميكرويف حتى يتم تدفئتها وتُذاب.

أضيفي النشا إلى زبدة الشيا بالتدريج مع التقليب حتى تحصلي على قوام مثل المعجون.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء جيدا.

النشا وحليب جوز الهند

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نصف كوب حليب جوز الهند.

الطريقة: