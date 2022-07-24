وصفة الملح والفازلين لازالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

وصفة الملح والفازلين لازالة الشعر، تعاني السيدات أصحاب الشعر الكثيف من صعوبة في التخلص من الشعر الزائد، بما يزيد من شعورها بالألم، بما يدفع البعض إلى التخلي عن إزالة الشعر الزائد، فتتعرض للعديد من المواقف المحرجة أمام الآخرين، كما أثبت أن بعض الطرق التي تلجأ إليها السيدات والفتيات تؤدي إلى زيادة نمو الشعر، وظهوره أكثر خشونة من ذي قبل، كاستخدام شفرات الحلاقة، أو كريمات إزالة الشعر، فضلاً عن تركها لبعض الآثار العير حميدة على الجلد، وتعود أسباب نمو الشعر إلى بعض العوامل الوراثية، أو نتيجة لزيادة معدلات إفراز هرمون الذكورة (الأندروجين) بسبب حدوث خلل هرموني، أو نتيجة للتعرض لبعض الاضطرابات النفسية التي تفرز هرمون الأدرينالين، والذي يعمل على نمو الشعر الزائد، ويلعب الملح دوراً حيوياً في إزالة الشعر الغير مرغوب بها بشكل نهائي، من خلال مزجه ببعض المكونات والعناصر الطبيعية المتواجدة بكل منزل.

وصفة الملح والفازلين لازالة الشعر

المكونات

نصف كوب من الملح.

الفازلين

ربع كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير

اخلطي الملح مع الماء البارد في إناء مناسب الحجم جيداً، حتى تتأكدي من إذابة الملح بشكل كامل.

ضعي الخليط الناتج على بشرتك، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.

ثم اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر، ثم جففيها باستخدام فوطة ناعمة مصنوعة من القطن.

قومي باستخدام طريقة مناسبة لإزالة شعرك الزائد سواء بالسويت، أو ماكينة إزالة الشعر، أو شفرات الحلاقة النسائية.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الملح والكركم لإزالة الشعر الزائد

5 ملاعق من الملح.

6 ملاعق من مطحون الكركم.

5 ملاعق من الحليب السائل.

طريقة التحضير