هاتي نشا وتعالي أقولك أزاي تبيضي سواد الرقبة بسرعة بأقوي وصفة منزلية معجزة

النشا لتفتيح سواد الرقبة، تعد النشا من أسهل الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، حيث أنها تحفز الكولاجين في البشرة مما تجعلها نضرة وأكثر إشراقا، ويعد سواد الرقبة من الأمور التي تزعج معظم السيدات ويرغبون في الحصول على وصفات نتيجتها سريعه لإزالة سواد الرقبة بسرعة، وسوف نتناول في هذا المقال عن طريقة عمل وصفة لإزالة سواد الرقبة بالنشا الطبيعية.

إعداد وصفة طبيعية لتفتيح سواد الرقبة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ملعقة حليب مجفف.

نصف ليمونه.

تحضير خلطة النشا لتفتيح سواد الرقبة

نخلط النشا مع الليمون للحصول على قوام كريمي ناعم، ثم نضيف الحليب المجفف ونقلب للحصول على خلطة متماسكة ولينة تسهل فردها على البشرة.

نغسل الوجه بالماء والغسول، ثم يجفف.

نضع الخليط على الوجه ونتركها حتى تجف.

نفرك الخلطة من على الوجه، ثم يغسل بالماء فقط.

نضع ماء الورد على البشرة لإغلاق المسامات.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات لتحصلي على بشرة نظيفة فاتحة دون أي شوائب، حيث أن النشا تعمل على تفتيح سواد الرقبة وإزالة التصبغات الموجودة بها والعمل على إعطاء الجلد التفتيح الطبيعي الملحوظ، لذلك ننصحك عزيزتي باتباع الوصفة لإزالة اسمرار الرقبة والحصول على بشرة موحدة اللون دون أي تصبغات بها.

خلطة لتبييض اسمرار الرقبة بالنشا

المكونات

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة نشا كبيرة.

معلقة ملح صغيرة.

ماء ورد للعجن.

تحضير خلطة لإزالة سواد الرقبة

نخلط القهوة مع النشا والملح ونضيف ماء الورد تدريجياً للحصول على قوام متماسك، نفرد الخليط على الرقبة ونتركه لمدة عشر دقائق.

نفرك الخليط من على الرقبة بحركات دائرية.

تغسل الرقبة بالماء جيداً للتخلص من بقايا الماسك.

سوف تلاحظين مباشرة بالتخلص من خلايا الجلد الميت على سطح الجلد وإزالة الاسمرار من حول الرقبة، والعمل على تفتيحها من اول استخدام، حيث أن القهوة بها مضادات الأكسدة التي تحفز من الميلانين فتعمل على تجديد الجلد وإزالة طبقات الجلد وإظهار طبقات جديدة تحسن من ملمس ومظهر البشرة، كما أن النشا يعالج اسمرار الجلد والبقع التي توجد به وتعمل على إزالتها وتحفيز الكولاجين في البشرة مما تعطيها التفتيح والنضارة.