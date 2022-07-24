لن تصدقي مفعول القرنفل ضعيه لشعرك وسيجعل شعرك ناعم ورطب وزي الحرير

القرنفل لفرد وتنعيم الشعر، يعد القرنفل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على حل مشاكل الشعر والبشرة، لما لديه من مواد بداخله تعمل على منع تساقط الشعر وتكثيف الشعر ومنحه النعومة والترطيب واللمعان الطبيعي، ويعد من أسهل الوصفات التي تستخدم في تنعيم الشعر، حيث أنه يبرز جماله ونعومته ولونه اللامع الجذاب، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال عن خلطة القرنفل لتنعيم وكثافة الشعر وترطيبه.

خلطة القرنفل في فرد الشعر

المكونات

معلقة كبيرة من أعواد القرنفل.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

إعداد خلطة القرنفل لتنعيم الشعر

نطحن أعواد القرنفل بواسطة المطحنة الكهربائية، ثم نضع معلقتين من باودر القرنفل على الزبادي ونضيف زيت الخروع وزيت الجوجوبا، ثم نقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط على شعر جاف ونتركه لمدة 3 ساعات، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

هذه الوصفة سوف تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه لاحتوائها على الزبادي الذي يمنح الشعر النعومة والحيوية ويضيف له اللمعان الطبيعي، كما أنه يحتوى على زيت الخروع الذي يمنح الشعر القوة والكثافة مما يمنع تساقطه، كما أن لزيت الخروع فوائد عديدة للشعر فهو يمنع التقصف والهيشان ويعمل على إطالة الشعر، وزيت الجوجوبا الذي تمتصه فروة الرأس بسهولة ويمنع إفراز الدهون والزيوت التى تعمل على تكوين القشرة، كما أنه يكسبه النعومة والحيوية.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل

المكونات

عشر حبات من أعواد القرنفل.

ماء.

ربع كوب من زيت الزيتون.

زجاجة معقمة و محكمه.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل

نرفع قدر على النار مملوء بالماء ونضع به أعواد القرنفل حتى يغلى.

نصفي ماء القرنفل في زجاجة ونضع زيت الزيتون بها، ثم نضع أعواد القرنفل داخل زجاجة زيت الزيتون وماء القرنفل و نرج الزجاجة جيداً.

نضع زيت الزيتون وماء القرنفل على الشعر الجاف ونتركه على الشعر طوال الليل وغسله في اليوم التالي.

هذه الوصفة سوف تعمل على إطالة وتنعيم الشعر وإكسابه النعومة والقوة والحيوية واللمعان، لاحتوائها على زيت الزيتون الذي ينعم الشعر ويضيف له النعومة واللمعان والترطيب.