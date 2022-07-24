كريم لتبيض اليدين والرجلين من أول استعمال ستجعل يديك كأيدي الأطفال تبيض فوري لليدين والقدمين في 5 دقائق

كريم لتبيض اليدين والرجلين، لتوحيد لون بشرة الجسم لابد من الاهتمام بنظافة البشرة بالكامل وخاصة الأماكن المعرضة لأشعة الشمس بكثرة مثل اليدين والقدمين، فلابد من الاهتمام ببشرتهم حتى لا يظهران بلون غير مناسب، حيث تسبب أشعة الشمس غمقان في بشرة اليدين والرجلين، لذا سوف نستعرض لكم طرق تبيض بشرة اليدين والرجلين في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل.

كريم لتبيض اليدين والرجلين

لابد من الاهتمام ببشرة الجسم بالكامل، حتى تصبح لامعة ومميزة، وخاصة للسيدات الذين يرغبن في الظهور أمام أزواجهن بشكل مختلف وجذاب، حيث يهتم جميع الفتيات والسيدات بتفتيح لون بشرة الجسم للتخلص من الرؤوس السوداء والغمقان والخطوط الغير مرغوب فيها، لذلك يمكن التخلص من هذه المشاكل من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

حليب رائب ملعقة صغيرة.

ماء ورد.

طريقة التحضير

يمكنك علاج غمقان أي أماكن داكنة في الجسم من خلال استخدام مكونات طبيعية متوفرة بمنزلك، حيث يساهم النشا على شد الجلد والتخلص من أي أتربة أو أوساخ، كما يساعد عصير الليمون على التخلص من البكتيريا الضارة المتراكمة على البشرة، والحليب يساهم في ترطيب البشرة، وتتمثل طريقة تحضير الوصفة واستخدامها في إتباع الآتي.

لابد أن تقوم الفتاة بغسل البشرة من خلال غسول مناسب وتجفيفها.

بعدها يتم خلط النشا وعصير الليمون والحليب الرائب وماء الورد في وعاء.

نقلب جميع مكونات ماسك تفتيح البشرة.

تليها خطوة توزيع الخليط على بشرة اليدين والرجلين لمدة ربع ساعة.

بعد انتهاء توقيت ترك الخليط على البشرة يتم غسل البشرة بالماء.

يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مضمونة وسريعة.

وصفة الحليب لتبيض اليدين والرجلين

ملعقتين من مطحون قشور البرتقال.

1 ملعقة من الحليب كبيرة.

طريقة التحضير