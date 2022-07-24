اقوي كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام 

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كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها، تظهر الحبوب في الوجه عند كثرة استخدام مستحضرات التجميل أو كريمات التفتيح من الأنواع الغير صحية، لذلك تسبب هذه الأدوات ظهور حب الشباب وترك علامات في الوجه، ومع تزايد ظهور الحبوب والتصبغات يصبح شكل الوجه غير مناسب ويطفئ جمال الوجه، لذلك تنزعج الفتيات عند ظهور الحبوب في الوجه، وتبحث عن طرق مختلفة تساعد على القضاء على هذه التصبغات، وتضطر استخدام كريم الأساس لإخفاء هذه التصبغات، ولكن لا يعتبر هذا الحل المناسب، لذا سوف نستعرض لكم طرق علاج حبوب الوجه والتصبغات بمكونات طبيعية تساهم في إعادة توحيد لون بشرة الوجه.
اقوي كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها
لا يمكن لجميع الفتيات استخدام أي أنواع وصفات غير مضمونة، حيث يمكن لهذه الوصفات زيادة ضرر بشرة الوجه، وخاصة لأن بشرة الوجه من البشرات الحساسة التي تتأثر من أقل المكونات، لذلك لابد من الإعتماد على وصفات طبيعية مناسبة للبشرة وتساهم في علاجها وليس زيادة الضرر عليها، لذا يمكن تحضير هذه الوصفة السحرية من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- ملعقة من العسل الأبيض.
- 1 ملعقة من زيت الخروع.
- عصير الليمون ملعقة صغيرة.
- 2 أمبول من فيتامين E.
طريقة تحضير كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها
تحتاج البشرة إلى مكونات طبيعية وذات مفعول سريع للتخلص من حب الشباب والتصبغات التي تظهر على البشرة، حيث يساهم العسل الأبيض في علاج التهابات البشرة، كما يساهم فيتامين E في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات، وعصير الليمون يقضي على خلايا الجلد الميت الذي يسبب ظهور التصبغات في الوجه، وتتمثل طريقة عمل واستخدام الوصفة في إتباع ما يلي.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيفه ببطء حتى لا يتم جرح البشرة.
- بعدها يتم خلط زيت الخروع وعصير الليمون والعسل الأبيض وفيتامين E في وعاء.
- نبدأ في تقليب جميع مكونات الخليط ويتم توزيعه على الوجه.
- يترك الخليط على بشرة الوجه لمدة ربع ساعة.
بعد ذلك يتم غسل بشرة الوجه بماء بارد.
- يمكن تكرار استخدام هذا الماسك الطبيعي مرتين في الأسبوع لإزالة أي تصبغات في الوجه.
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