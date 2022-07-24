فرحى اولادك طريقة غزل البنات الرائع بكوب سكر فقط بدون خلاط او ماكينة وبدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتشترية من برة تانى

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فرحى اولادك طريقة غزل البنات الرائع بكوب سكر ، اصنعي غزل البنات لأسرتك فهو من الأطعمة الشهيرة جداً وخصوصاً لدى الأطفال وشرائه من الباعة الجائلين يعتبر مصدراً للقلق حيث أنه يمكن أن يحتوي على بعض الألوان الصناعية والتي تضر بصحة الأطفال ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية عمل غزل البنات بوصفات طبيعية داخل المنزل. فرحى اولادك طريقة غزل البنات الرائع بكوب سكر المكونات: كوب من السكر الأبيض.

ملعقة خشب وعدد من العيدان التي نستخدمها في لف الحلوى عليها.

بضع نقاط من الصبغات الغذائية الطبيعية والتي تحمل ألوان مختلفة.

أوعية مختلفة لحفظ المكونات.

نكهة غذائية على حسب اختيارك. طريقة التحضير: وضع السكر في اناء كبير ثم نضيف ثلاث قطرات من الصبغات الطبيعية.

يجب تقليب السكر بشكل سريع حتى تمتزج مكوناته بمكونات الصبغة والتي تحمل الألوان المرغوب استخدامها.

وضع النكهة الغذائية مع الاستمرار في التقليب.

اذا أردت الحصول على غزل بنات أبيض اللون فلا نضيف أي ألوان أو صبغات ولكن نكتفي بإضافة نكهة الفانيليا.

نضع كل المكونات السابقة في اناء متوسط الحجم على نار هادئة وباستخدام الملعقة الخشبية يتم التقليب حتى نحصل على سائل الكراميل.

نأخذ القليل من الكراميل ثم نضعه على حواف الاناء حتى يكون خيوطا من السكر تشبه خيوط القماش.

قم بتكرار العملية السابقة حتى تصبح كرة من الحلوى.

باستخدام الاعواد الخشبية يمكن لف الكرات حتى تنتهى الكمية المراد استخدامها. بعض المحاذير الصحية للحد من الافراط في تناول حلوى غزل البنات زيادة الوزن عند الأطفال نتيجة لوجود كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية والتي يختزنها الجسم مما يسبب زيادة الوزن و من ثم اعاقة حركة البنكرياس عن افراز الأنسولين يؤدي بدوره الى الاصابة بمرض السكري.

عند الأطفال نتيجة لوجود كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية والتي يختزنها الجسم مما يسبب زيادة الوزن و من ثم اعاقة حركة البنكرياس عن افراز الأنسولين يؤدي بدوره الى الاصابة بمرض السكري. يرتبط الافراط في تناول غزل البنات بحب الشباب حيث الكمية المختزنة من السكر تؤدي الى ارتفاع افراز الزيوت الدهنية من البشرة مما يزيد من معدلات الاصابة بحب الشباب.

الاكتئاب ارتفاع نسبة السكر في الدم يحفز الجهاز العصبي بإرسال اشارات للمخ ببعض التقلبات المزاجية وأيضا حدوث خلل في المستقبلات العصبية والحسية.

فقدان الطاقة كثرة السكر في الدم تؤدي الى الخمول والشعور الدائم بالارهاق.

تسوس الأسنان ترك الحلوى فترات طويلة على الأسنان تتسبب في تسوسها. عمر شويل - جدة فرحى اولادك طريقة غزل البنات الرائع بكوب سكر فقط بدون خلاط او ماكينة وبدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتشترية من برة تانى - ثقفني

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