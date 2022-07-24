بمسحة واحدة إزالة شعر الوجه بدون ألم نهائي بالملح والفازلين لن تصدقي مفعوله السريع

الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه، الفازلين من المرطبات التي لها فوائد عديدة للشعر والبشرة فهو يعمل على تجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وإعطاء البشرة اللون الموحد، كما أنه يزيل الشعر الزائد من الجسم والبشرة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون ألم، كما أن الملح من المقشرات الطبيعية التي تعمل على إزالة الاسمرار والتصبغات من على الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي في هذا المقال عن وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من على الوجه.

وصفة لإزالة الشعر الزائد من على الوجه بالفازلين

المكونات

معلقتين من الفازلين الطبي.

ملعقتين من نبات السعد المطحون من العطار.

تحضير وصفة بالفازلين لإزالة الشعر الزائد

نخلط الفازلين مع نبات السعد حتى نحصل على عجينة لينة، ثم نضع الخليط على الوجه والأماكن المرغوب فى إزالتها ونتركها لمدة ربع ساعة.

نقوم بمسح الخليط بواسطة القطن، ثم نغسل الوجه بالماء.

هذه الوصفة سوف تزيل شعر الوجه بمنتهى السهولة دون الشعور بالألم، حيث أن الفازلين من المرطبات التي تمنح البشرة النعومة والترطيب المضاعف، حيث أن جميع النساء يرغبون في إزالة الشعر من الوجه والأماكن الغير مرغوب فيها، كما أن لنبات السعد القدرة في إزالة الشعر من الوجه بسرعة وسهولة دون أي مجهود، فهي من الطرق السهلة والبسيطة في إزالة الشعر من الوجه عكس الطرق المؤلمة في إزالة الشعر الزائد.

إعداد وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد من الوجه

المكونات

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الكركم.

معلقة حليب للعجن.

تحضير وصفة سحرية لإزالة الشعر من البشرة بالملح

نحضر وعاء ونخلط الملح مع الكركم بداخله، ثم نضيف الحليب لنحصل على عجينة لينة ومتماسكة تفرد على الوجه.

نضع الخليط على الأماكن التي توجد بها الشعر ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تجف تماماً، ثم نغسل الوجه بالماء جيداً.

سوف تحصلين بعد هذه الوصفة على وجه بدون أي شعر، لاحتواء الوصفة على الكركم القادر على إزالة الشعر الزائد من على الوجه، كما أنه له فوائد عديدة في تقشير البشرة والحصول على بشرة نضرة وفاتحة وخالية من الشوائب.