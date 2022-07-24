الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

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الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد، من المعروف أن المشروبات الغازية لا تستخدم بغرض الشرب فقط، بل يتم استخدامها في العديد من الأغراض المفيدة سواء في عمليات تنظيف الحمامات والطاسات المحروقة، أو لفرد الشعر المجعد والخشن، وتتعدد الطرق التي يتم بها فرد الشعر باستخدام مشروب الكاكولا، من خلال خلطها ببعض المكونات والعناصر الطبيعية الأخرى، بما لا يضطر السيدات والفتيات إلى استخدام كريمات الفرد الضارة، والتي أثبتت تأثيرها في تلف الشعر وتدميره وتساقطه.
كيفية استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن
المكونات
- كوب من الكاكولا.
- ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- علبة زبادي.
طريقة تحضير وصفة الكاكولا لفرد الشعر
- قومي بسكب كوب من البيبسي في إناء على النار.
- أضيفي مقدار النشا إلى الكاكولا، وقومي بتقليبها جيداً، حتى تتأكدي من إذابته تماماً.
- اتركي خليط الكاكولا والنشا على النار، حتى يصل لدرجة الغليان، ويصبح قوامه كثيفاً.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
- أضيفي الزبادي وزيت الزيتون إلى الخليط الناتج في وعاء مناسب الحجم، مع التقليب المستمر، إلى أن تحصلي على ماسك متجانس القوام.
- بعد غسل شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، ثم قسمي شعرك إلى 4 أجزاء متساوية.
- ابدئي بتطبيق ماسك الكاكولا على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام قبعة الاستحمام.
- انتظري لمدة 60 دقيقة، ثم دلكي فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
فوائد الكاكولا لفرد الشعر
وتتعد الفوائد التي تعود على الشعر من تطبيق مشورب الكاكولا على الشعر، والتي تتمثل فيما يلي:
- تسهيل تسريح الشعر، من خلال فك التشابك، والعمل على فرده وتنعيمه بشكل ملحوظ.
- تحفيز نمو الشعر، ومنع تساقطه، بما يتسبب في تكثيف الشعر وتطويله بطريقة صحية.
- إلا أن بعض الدراسات أثبتت أن استخدام الكاكولا على المدى البعيد يؤدي إلى تراكم الدهون والأوساخ بالشعر، بما يعمل على سد فروة الرأس، وتكوين القشرة بشكل أسرع، بما يعمل على تساقط الشعر.
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