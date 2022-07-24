نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر كيس الخميرة لتفتيح البشرة والجسم بالكامل فى ثوانى هتبقى قشطة حتى لو سودة فحمة لبشرة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحر كيس الخميرة لتفتيح البشرة والجسم بالكامل ، تبحث كل فتاة عن تفتيح البشرة بكيس خميرة في خضم رحلة طلب الجمال بصفة عامة وجمال ونضارة البشرة بشكل خاص ولذلك يكثر البحث عن افضل المكونات الطبيعية التي تزيد من حيوية البشرة ونضارتها وأيضا من يبحثون عن تسمين الوجه بصفة عامة وزيادة تناسق ملامحه وفي تلك السطور سنتحدث عن طرق تفتيح البشرة باستخدام الخميرة الفورية وتعتبر من أغنى المواد فهي تحتوي على مضادات الاكسدة وفيتامينات ب 12وفيتامين سي والذي يحفز انتاج الكولاجين المسئول عن نضارة البشرة.

سحر كيس الخميرة لتفتيح البشرة والجسم بالكامل

الخميرة تمنح وجهك فوائد متعددة، منها:

مضادة لتجاعيد البشرة وتساهم في تأخر علامات ظهور الشيخوخة.

التخلص مباشرة من آثار حبوب الشباب والكلف والنمش.

وسيلة مهمة وآمنة ورخيصة نسبياً لتسمين الوجه دون وجود آثار جانبية بعد استخدمها.

وصفات تستخدم فيها الخميرة الفورية

طريقة عمل ماسك للبشرة المجهدة:

وفي هذه الطريقة يتم خلط ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة دقيق فاخر ممتزجة بكمية مناسبة من الماء الفاتر ثم يدهن الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء.

طريقة عمل قناع لتنظيف البشرة:

في هذه الطريقة تخفف ملعقة من الأوكسجين تركيز 10%مع ملعقة خميرة فورية ثم يترك على الوجه مدة ربع ساعة ثم يتم غسيل الوجه بالشاي الأخضر ويكون فاتر ليس ساخناً.

طريقة ماسك الأرز لتنعيم وتفتيح البشرة:

وفيها يتم وضع مسحوق الأرز ويراعى طحن الكمية بطريقة صحيحة بأن يصبح الأرز مثل الدقيق الابيض ويتم وضع ملعقة من الخميرة الفورية ويدهن الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بماء فاتر.

طريقة تسمين الوجه باستخدام الخميرة الفورية:

وفيها يتم خلط ملعقتين من العسل الابيض مع كمية مناسبة من الحليب مع كيس خميرة فورية ويقلب الخليط جيدا ثم يدهن على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بماء فاتر ويكرر ذلك مرة يومياً لمدة لا تقل عن شهرين حتى نلاحظ التأثير بشكل أكبر.

قناع وماسك الوجه للبشرة الدهنية:

نضع ملعقة خميرة مع كوب من الزبادي ثم يترك فترة مدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بماء فاتر جيدا.