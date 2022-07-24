وصفة النشا وصابونة دوف لتبييض البشرة وتفتيحها 10 درجات كوني ملكة جمال في دقائق

خلطة صابون دوف والنشا للتبييض، يدخل صابون دوف في الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الموجود على الخدود والجبين نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس المباشرة، كما أن النسا من الوصفات الطبيعية الممتازة في علاج التصبغات الموجودة على البشرة، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن وصفة طبيعية للتبييض بالنشا وصابون دوف لتفتيح الوجه والجسم.

إعداد وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بصابون دوف والنشا

المكونات

صابون دوف.

معلقة كبيرة من النشا.

ماء ورد.

تحضير خلطة النشا وصابون دوف لتفتيح البشرة

نحضر إناء ونضعه على النار ونقوم ببشر صابون دوف ونضعه داخل الإناء حتى يذوب، ثم نضيف النشا وماء الورد ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نرفع الإناء من على النار ونضعه في قوالب ألتلج ونتركه يبرد.

نضع قوالب الصابون في الثلاجة حتى تتجمد، ثم نخرج القوالب وتستخدمها صباحاً ومساءا.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح وإزالة خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعي الموحد، حيث أنها تحتوى على النشا التي تعمل على تجديد طبقات الجلد لاحتوائها على البروتين الذي يحفز الكولاجين في البشرة فيعمل على نضارتها ولمعانها، وتحتوى أيضا على صابونة دوف البيضاء التي تتميز بفعاليتها في تقشير الجلد وتجديد الخلايا وتحسن ملمس ومظهر البشرة.

خلطة طبيعية بصابون دوف والنشا لتفتيح الجسم

المكونات

صابونة دوف مبشورة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كبيرة من النشا. معلقة زيت جونسون كبيرة.

ليمونه.

تحضير وصفة لتبييض الجسم بالنشا وصابون دوف

نحضر وعاء ونقوم ببشر صابونه دوف، ثم نرفعها على النار حتى تذوب.

نرفع الصابون من على النار ونضيف إليه النشا وزيت جونسون والليمون ونقلب.

نقوم بعمل شاور ساخن للجسم لفتح المسامات، ثم نضع الخليط على الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الجسم باللوف والماء الفاتر، ثم نضع كريم مرطب.

سوف تلاحظين بعد القيام بهذه الوصفة بالاستمتاع ببشرة فاتحه وناعمة دون أى عيوب، حيث أن الليمون يحتوى على فيتامين سي الذي يفتح الجسم ويمنحه النعومة والإشراق وتحتوى أيضاً على النشا التي تعالج جميع مشاكل البشرة وتوحيد لون الجسم والبقع الداكنة الموجودة به.