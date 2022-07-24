أحلي من أبو حيدر.. طريقة عمل الشاورما لحمة الأصلي بالطعم الخرافي اسعدي اسرتك وكوني أنت الشيف

إن الشاورما واحدة من أكثر الوجبات السريعة التي نقوم بشرائها دومًا وهي من الأكلات التي اشتهر بها الشعب السوري، والبعض يقوم بتحضيرها بالفراخ والبعض الآخر يحضرها باللحم، ولأن البعض يفضل عمل جميع الوجبات في المنزل فقد قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل الشاورما لحمة في المنزل ببساطة ويسر، وسنساعدك في تحضير وجبة بنفس طعم المطاعم.

طريقة عمل الشاورما لحمة

قومي بتحضير الشاورما باللحم على الطريقة السورية كما يلي:

المكونات

كمية مناسبة من اللحم الشرائح.

حبتان من البصل المقطع إلى شرائح.

حبتان من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

عودين من البقدونس المفروم.

حبتان من الفلفل الرومي مقطعة إلى شرائح.

سبعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

زيت زيتون بمقدار ربع كوب.

فلفل أسود وملح طعام حسب الرغبة.

بصل بودر وثوم بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة مملوءة بالمسطردة.

بهارات لحم بمقدار ملعقة صغيرة.

رشة من السكر.

طريقه عمل الشاورما لحمه فى البيت

يحضر اللحم المقطع إلى شرائح ويوضع في بولة عميقة.

تضاف المسطردة إلى اللحم، ثم يتم وضع الفلفل الأسود.

نضيف الثوم البودر، ثم البصل البودر وتقلب المكونات.

توضع بهارات اللحم على المكونات، ثم تضاف رشة السكر التي تعمل على تسريع تسوية اللحم.

يوضع الخل الأبيض عليهم وتقلب جميع المكونات، وتترك اللحم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في وقت تحضير الوصفة عليك بوضع الزيت في طاسة ساخنة، ويترك الزيت حتى يسخن.

توضع البصلة وتقلب ثم يوضع الفلفل ويقلب وتضاف الطماطم إليهم.

نضع عليها البقدونس وتقلب جميع المكونات، ثم يتم إضافة اللحم المتبل.

تقلب الشاورما مع المكونات السابقة، وتغطى الطاسة لمدة لا تقل عن الربع ساعة ويتم تهدئة النار.

بعد أن تنضج ونتأكد من نضجها تترك حتى تجف السوائل الموجودة بها.

يمكنك وضعها في خبز التورتيلا أو تقدم مع المكرونة بالصوص الأحمر.

في نهاية مقال طريقة عمل الشاورما لحمة فقد عرضنا لكم طريقة التحضير بنفس طريقة الشعب السوري، ونفس الطعم الذي يقدم في المحلات عليك القيام بتحضيرها حينما تحتارين في عمل وجبة لذيذة سواء للغداء أو العشاء.