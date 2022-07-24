مقرمش ولذيذ.. الوصفة السرية لدجاج كنتاكي لأحلى فرايد تشيكن لن تفرقيها عن الجاهز

يقبل الأشخاص على شراء الأطعمة الجاهزة في حالة تواجدهم خارج المنزل أو داخله أيضاً، ويرغب البعض في التعرف على الوصفة السرية لدجاج كنتاكي على وجه التحديد لما لها من طعم خاص ومميز، حيث يتم طهي الدجاج بطريقة ترجع أصولها إلى أمريكا، وقد أثارت تلك الوصفة فضول كل من تذوقها خاصة القرمشة التي يتم الحصول عليها من تلك الوجبة والتي تعجز الكثير من السيدات على فعلها بالمنزل، ولكن اليوم ومن خلال مقالنا يستطيع الكل تنفيذها بالمنزل بأسهل طريقة فقط على تعرفوا على المكونات الخاصة بالوصفة والخطوات بشكل تفصيلي من خلال السطور التالية.

الوصفة السرية لدجاج كنتاكي

التتبيلة الشهية الخاصة بالدجاج التي حازت على إعجاب كل من تذوقها، اليوم سنتعرف على مكونات تلك التتبيلة الشهيرة وهي كما يلي:

كوبان من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة زنجبيل بودر.

ثلثين ملعقة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الثوم البودر.

½ ملعقة من الزعتر البودر.

½ ملعقة من الحبق البودر.

ثلث ملعقة من الاوريغانو.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الكرفس.

ملعقة كبيرة من الخردل المجفف.

أربع ملاعق من بابريكا.

تحضير الوصفة السرية لدجاج كنتاكي

يتم إحضار وعاء عميق ووضع واحد كوب من الحليب الرايب مع بيضة واحدة اخفقي جيداً.

يتم إحضار دجاجة كاملة تم تنظيفها بشكل جيد ونقعها بالماء وقليل من الملح والليمون، ثم تقطع الدجاجة إلى ثمان قطع ووضع بالماء لمدة ربع ساعة.

يتم خلط المكونات الجافة التي تم ذكرها في الفقرة السابقة معاً في إناء نظيف.

يتم إضافة القليل من التوابل بعد خلطها جيداً إلى الوعاء الخاص بالحليب مع التقليب المستمر.

صفي قطع الدجاج المنقوعة بالماء وضعها في الخليط السابق لمدة ساعتان على الأقل.

ادخلي الدجاج داخل الثلاجة حتى يتم تتبيل الدجاج بشكل جيد.

بعد مرور المدة المذكورة يتم إخراج قطع الدجاج من الخليط السابق ووضعها في وعاء به دقيق وبعض من التوابل التي تم خلطها معاً.

في زيت ساخن وغزير يتم إضافة قطع الدجاج بعد غمسها بالدقيق المتبل، على نار عالية يتم تركها لمدة دقيقتين ثم نخفض النار قليلاً حتى اكتمال النضج من الداخل.

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى الوصفة السرية لدجاج كنتاكي على أصولها الأمريكية مع الخطوات الخاصة بتحضيرها بشكل تفصيلي.