نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. تفتيح اليدين بسرعة بطرق طبيعية لن تصدقي النتيجة المذهلة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الوارد أن يتعرض الكثير من الناس إلى مشكلة اسمرار اليدين، فهذه المشكلة تؤثر سلبا على ثقتهم بأنفسهم وتشعرهم بالحيرة بسبب عدم وجود حل مناسب لها، لكننا سنقوم بعرض عددًا من الطرق البسيطة التي تعمل على تبييض اليدين بسرعة داخل هذا المقال.

تفتيح اليدين بسرعة

أوضح لنا الكثير من المتخصصين في طرق العناية بالبشرة وتفتيح الايد بأن هناك طرق طبيعية تساعد على تفتيح البشرة في فترة وجيزة دون أن تتعرض البشرة لأي أضرار مثلما ما كان يحدث عند استعمال المنتجات الكيميائية، وإليكم أبرز الطرق بالشكل الآتي:

خلطة تفتيح اليدين بعصير الليمون وزيت اللوز

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير:

أولا نقوم بخلط كافة المكونات معا داخل إناء صغير.

بعد ذلك نقوم بتدليك اليدين جيدا بهذا الخليط.

ثم من بعدها نترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

بعد ذلك يفضل تكرار تلك الطريقة ثلاث مرات على مدار الأسبوع.

بينما سنتحصل على النتائج المرادة في أسرع وقت.

تبييض اليدين بسرعة بالعسل وماء الورد

المكونات:

خمس ملاعق صغيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق صغيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

خطوات التحضير:

أولا نقوم بخلط العسل مع ماء الورد جيداً.

بعد ذلك يتم رفع الخليط على النار لتدفئته بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الخليط على اليدين لمدة تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يتم شطف اليدين بالماء الفاتر جيدا.

بينما سنتحصل على نتائج مذهلة فور الاستمرار على تلك الطريقة حوالي ثلاث مرات على مدار الأسبوع.

علاج سواد اليدين بعصير البطاطا والليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير البطاطا.

وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير:

تتمثل اولى الخطوات بوضع كافة المكونات داخل وعاء صغير.

بعد ذلك نقوم بتدليك اليدين جيداً بهذا الخليط ونتركه لمدة ليلة كاملة.

ثم في الصباح نقوم يشطف اليدين بالماء الفاتر.

بعد ذلك سنتحصل على درجة التفتيح المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم أبرز الطرق المثالية والفعالة في تفتيح اليدين بسرعة، فنجاح تلك الطرق يكمن في المكونات الطبيعية المستخدمة بها والتي لا تؤثر سلبا على البشرة بل أنها تقدم فوائد لا حصر لها للبشرة، وذلك ما نفقده عند استخدامنا للمنتجات الكيميائية.