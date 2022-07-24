الطعم خرافي.. طريقة عمل البراونيز أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة في كل بيت

إن البراونيز هو أحد طرق تحضير الكيك ويعد من الأصناف اللذيذة ذات المذاق الرائع، ويتكون البراونيز من مجموعة من المكونات المتوفرة في كل مطبخ، ونجد أن الكثير يحاولون التعرف على طريقته لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة عمل البراونيز في المنزل، وذلك بدلًا من شراؤه من السوبر ماركت كنوع من الحلويات التي يستخدم معها المواد الحافظة الضارة.

طريقة عمل البراونيز

قدمي لأسرتك كيك البراونيز الخطير بيديك بمواد بسيطة وأيضًا لا تضر بصحة أولادك، وذلك بإتباع الطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي:

المكونات

عدد 1 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

عدد 4 حبات من البيض.

عدد 1 كوب من زيت الذرة.

عدد 1 كوب من اللبن الحليب الدافئ.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام المخصص للحلويات.

عدد 3 نقاط من الفانيلا.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الكيك شيف.

طريقة التحضير

في البداية نضع الزيت في بولة عميقة ونستخدم المضرب الكهربائي في الخفق بعد أن نضيف السكر والحليب الدافئ إليه.

نضيف ملاعق الكاكاو الخام بالتدريج مع الخفق المستمر.

نقسم الخليط الذي قمنا بتحضيره، ونضع نصفه في كوب ويتم وضعه في الثلاجة حتى إكمال تحضير الكيك.

في هذه الخطوة نضع الدقيق في بولة، ونضع عليه الكيك شيف عليه.

نسكب نصف كمية الصوص الذي قمنا بتحضيره من قبل عليهم ونقلب بالمضرب الكهربائي.

نضيف حبات البيض في طبق مع الفانيلا، ولكن يجب أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة، ثم نخفق جيدًا.

نضع البيض على الخليط السابق ونخلطهم سويًا، ثم نقوم بوضع الخليط في صينية من السيراميك أو الجرانيت ونساويها.

ندخل الصينية في الفرن لمدة خمسة وعشرين دقيقة ثم نخرجها، ونتأكد من نضجها.

نخرج الصوص الموضوع في الثلاجة ونضعه على الكيك البراونيز.

تقطع وتقدم مع كوب الشاي وبالهناء والشفاء.

في نهاية مقال طريقة عمل البراونيز فقد عرضنا لكم طريقة سهلة لعمله في المنزل بمكونات البراونيز الذي نقوم بشرائه، فعليك تحضيرها لأطفالك لتسعدهم بعمل الكيك الذي يفضلونه بطعم الشيكولاتة اللذيذة، يمكنك تحضيرها وإعطائها لهم كسناك في المدارس.