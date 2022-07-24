نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالأطفال.. تنظيف البشرة في المنزل من الدهون والأوساخ والحبوب مثل الصالونات ولن تصدقي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما تعاني الكثير من السيدات من دفع مبالغ كثيرة داخل مراكز التجميل في سبيل الوصول إلى بشرة نظيفة وصافية تماما، لكننا سنقوم بإزالة تلك المعاناة عند سردنا المفصل لمقال طرق تنظيف البشرة في المنزل.

تنظيف البشرة في المنزل

كشفت لنا التجارب الشخصية بأن هناك طرق ناجحة وفعالة في تنظيف البشرة داخل المنزل، فهناك طريقة بسيطة تنظف البشرة بشكل عميق داخل المنزل، وإليكم الخطوات الخاصة بهذه الطريقة بالشكل الآتي:

استخدام غسول للوجه

نقوم باختيار غسول للوجه على حسب نوع البشرة، ويتم تدليك البشرة جيدا بهذا الغسول.

وبعد ذلك نقوم بتجفيف الوجه جيدا بواسطة منشفة ناعمة الملمس، فتلك الخطوة تعمل على إزالة أي أتربة عالقة بالبشرة، ويفضل جعل تلك الخطوة روتين يومي للعناية بالبشرة.

استخدام بخار منزلي

تعمل هذه الخطوة على إزالة الزيوت العالقة بالبشرة، فكل ما علينا فعله هو وضع وعاء به ماء على النار.

ثم نقوم بتسليط وجهنا تجاه البخار الصادر من الوعاء لمدة خمس دقائق.

ومن بعد ذلك نقوم بتجفيف وجهنا بواسطة منشفة قطنية نظيفة.

تقشير البشرة

إن هذه الخطوة هدفها الأساسي، هو تجديد خلايا البشرة وتلمعيها، وجعلها خالية من أي شوائب.

فكل ما علينا فعله في هذه الخطوة، هو قيامنا بوضع ملعقتين من السكر مع ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل، ويتم خلط المكونات باستمرار حتى نتحصل على خليط متجانس.

ومن بعدها نقوم بوضع الخليط على البشرة ويتم تدليك البشرة برفق، ويترك الخليط على البشرة لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعد أن يجف الخليط على البشرة، فهنا نقوم بتقشير البشرة وغسلها بالماء الفاتر.

ومن الأفضل استعمال كريم مرطب بعد إتمام تلك الخطوة، وذلك بهدف حماية البشرة من التعرض لأي حساسية.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أسهل طريقة تنظيف البشرة في المنزل، فمن خلال الالتزام ببعض من الخطوات البسيطة، فيمكننا تنظيف البشرة وجعلها خالية من اي عيوب، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعاً للجوء إلى مراكز التجميل في سبيل الوصول إلى بشرة نظيفة، فأصبح بإمكاننا التوصل لذلك الأمر بكل سهولة.