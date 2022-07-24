طريقة المنسف الأردني بكل خطواته والتكات السحرية لو ذقتها مرة لن توقف أكل

كثيرًا ما تحتاج الأمهات إلى تنويع الوجبات وتغييرها، لذلك نقدم لكم طريقة المنسف حيث تعد من الأكلات الشهيرة في بلاد الأردن، وهي من الأكلات اللذيذة التي يقوم الأردنيين بعملها في المناسبات المختلفة، كما يمتاز عيد الأضحى المبارك بوجودها، فهي وجبة من الوجبات التي تشتمل على كم هائل من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

طريقة المنسف

حضري وجبة مختلفة لأسرتك من الوجبات الأردنية، والتي تمتاز بطعمها الرائع الذي لا مثيل له، وإليك طريقة تحضيرها فيما يلي:

المكونات

عدد 1 كيلو ونصف من اللحم الضاني.

عدد 1 كيلو لبن جميد.

عدد 1 كيلو من الأرز البسمتي.

عدد 4 أوراق من ورق اللورا.

عدد 4 حبوب من الحبهان.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملح طعام حسب الرغبة.

عدد 3 ملاعق من البقدونس المفروم.

عدد 1 كوب من اللوز المحمص.

نصف كوب من الزيت النقي.

ضعف كمية الأرز ماء.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي بوضع اللحم الضاني.

أضيفي إليها الحبهان، ثم ضعي ورق اللورا وقلبيهم.

أضيفي الفلفل الأسود إلى المكونات.

أضيفي الماء وغطي الوعاء، واتركي اللحم حتى ينضج جيدًا.

قومي بوضع الأرز في وعاء عميق، وقومي بنقعه في كمية من الماء لمدة ساعة ولا تزيد المدة للحصول على نتيجة مضبوطة.

صفي الأرز من الماء جيدًا، ثم ضعي زيت في قدر وضعي به الكركم وقلبي جيدًا، ثم ضعي الأرز.

وأضيفي الملح حسب الرغبة والفلفل الأسود إليه وورق اللورا.

ضعي ضعف كمية الأرز ماء واتركيه يغلي، ثم قومي بتغطية القدر واتركيه حتى ينضج.

الآن بعد أن نضج الأرز واللحم قومي بوضع الأرز في طبق تقديم وضعي عليه اللوز المحمص، ثم قومي برش البقدونس على الوجه.

ضعي قطع اللحم على وجه الطبق وقدميه لأسرتك بالهناء والشفاء.

يمكنك تقديم طبق من الشوربة مع طبق المنسف.

في نهاية مقال طريقة المنسف فقد عرضنا عليكم طريقة عمل المنسف على الطريقة الأردنية بنفس المكونات، وبنفس الطعم الرائع يمكنك تحضير هذه الوجبة المتكاملة في المناسبات أو في الأعياد كنوع من تغيير الأصناف، واجعلي أسرتك تستمتع بوجبة رائع.