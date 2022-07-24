نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي هوليود سمايل.. مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان بسرعة فاقة ستصبح كاللولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان في أسرع وقت نعرضه عليكم حتى تتخلصي من لون الإصفرار الذي يجعل شكل ابتسامتك غير مرضي لك، حيث أن هذه المشكلة من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه العديد منا سواء بسبب عوامل التدخين أو بسبب عدم الإهتمام بالأسنان، لذلك عليكم متابعتنا للتعرف على هذا المكون الرائع.

مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان

بالطبع تستخدمين معجون الأسنان الذي يساعد في تبييض الأسنان، ولكن يستمر هذا البياض لفترة قصيرة، إلا أننا نقدم لك مكون يجعل لون الأسنان أبيض باستمرار.

كيف ابيض اسناني في يوم واحد

تمكني من استعادة لون أسنانك الأبيض بعد استخدام بيكربونات الصوديوم البديل للمعجون، حيث أثبتت هذه الخلطة فاعلية كبيرة وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ليمونة.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير

ضعي مسحوق بيكربونات الصوديوم في طبق.

بعد ذلك اعصري عليه ليمون حتى يتكون لديك خليط أشبه بالمعجون.

ثم اغمسي فرشاة الأسنان الخاصة بك في المعجون الذي أحضرتيه.

بعد ذلك اغسلي أسنانك بالطريقة المعتادة.

ثم كرري الاستخدام ثلاثة مرات يوميًا حتى تصلي إلى لون الأسنان الذي تفضليه.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

جرب استخدام هذا الخليط الرائع حتى تتخلصي من الاصفرار المزعج في أسنانك، وذلك بالطريقة التي نعرضها لكم فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

وملعقة كبيرة من عسل النحل.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير

في البداية عليك بوضع الزنجبيل والعسل مع بعضهما البعض في طبق.

بعد ذلك اغمسي فرشاة أسنانك بهم.

ثم قومي بغسل أسنانك بالخليط من الداخل إلى الخارج، ومن الأعلى إلى الأسفل.

بعد ذلك قومي بغسل فمك بالماء جيدًا.

ثم استخدمي وصفة الزنجبيل والعسل ثلاثة مرات يوميًا، حتى تساعدك في تعطير فمك

بينما للحصول على أسنان بيضاء

عليك أن تستخدمي الخلطة بعد كل وجبة مع مراعاة التنظيف الجيد للأسنان.

في نهاية المقال فقد عرضنا لكم مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان وذلك من خلال عرض طريقة بيكربونات الصوديوم مع الليمون، وطريقة الزنجبيل مع العسل، فكل هذه المكونات لها تأثيرًا كبيرًا للحصول على أسنان بيضاء ليس لها مثيل، وننصح باستخدام فرشاة أسنان ناعمة حتى لا تؤثر على الأسنان.