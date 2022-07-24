نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الوافل بأبسط مقادير وسر القرمشة والطعم المميز للحلويات وبسكويت الآيس كريم في المقال التالي
أحيانًا نجد أن بعض الأمهات يحتارون في تنفيذ حلوى خفيفة للأطفال أو للكبار أيضًا، ونجد أن الكثير من الأطفال يلجأ إلى شراء الحلويات من العربات المتنقلة في الطرق والتي من أهمها حلوى الوافل اللذيذة والتي أصبح الكثير يبدع في تحضيرها، إلا أنه من الممكن تحضيرها بسهولة في المنزل، لذلك إليك طريقة الوافل السهلة من خلال السطور القادمة.
طريقة الوافل
حضري لأسرتك وافل لذيذ وسهل وسريع التحضير بدلًا من شراؤه من الباعة، وذلك بالطريقة التالية:
المكونات
- كوب من دقيق المخبوزات.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة ونصف صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من ملح الطعام.
- كوب وربع من اللبن الحليب.
- ربع كوب من زيت عباد الشمس.
- رشة من الفانيليا.
طريقة تحضير الوافل
- في البداية عليك بخفق حبة البيض جيدًا، ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- ضعي عليها الفانيليا واستمري في الخفق حتى يصبح لونها أبيض كريمي.
- ضعي السكر عليها واخفقي مرة ثانية.
- أضيفي إليها ملح الطعام، ثم البيكنج بودر مع التقليب المستمر.
- في الخطوة التالية قومي بإضافة زيت عباد الشمس وقلبي جيدًا.
- ابدئي بوضع الدقيق مع العجن الجيد، ثم اسكبي اللبن الحليب بعد تدفئته ولكن بالتدريج حتى تجدي لديك عجينة شبه سائلة.
- بعد ذلك عليك بتسخين جهاز الوافل إن توفر لديك، وإن لم يتوفر سخني طاسة من التيفال تسخين جيد.
- قومي بدهن الجهاز أو الطاسة بالزيت، ثم خذي كمية بسيطة من العجين بواسطة كوب صغير وضعيها في الجهاز أو شكليها في الطاسة.
- الآن قومي بغلق الجهاز جيدًا، وبعد أن تجدي أن إحدى الوجوه أصبح لونه ذهبي قومي بقلب الوافل على الجهة الأخرى.
- أكملي باقي الكمية ثم قومي بسكب العسل عليها، أو الشربات، أو الشيكولاتة المذابة مع قطع الفراولة والموز.
- قدميها لأولادك وبالهناء والشفاء.
في نهاية مقال طريقة الوافل فقد وفرنا إليكم طريقة عمله بكل بساطة والتي رأينا أن مكوناته متواجدة في المنزل، كما قدمنا لك بديل لجهاز الوافل وذلك باستخدام الطاسة التيفال حتى تعديه بكل سهولة حتى وإن لم يتوفر لديك الجهاز.
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