وداعاً لعيون الباندا.. النشا والزبادي للهالات السوداء أقوى بديل لليزر لإطلالة جذابة

النشا والزبادي للهالات، تعاني الكثير من النساء من وجود بعض الهالات السوداء التي تغطي منطقة تحت أسفل العينين، الأمر الذي يجعلهم في حالة من التوتر نظير هذا الشيء، وذلك بسبب أن كافة النساء يودون باستمرار أن تكون بشرتهم ناصعة البياض، وليس بها أي مشاكل تعيق صفو جمالهن، حيث أن جمال المرأة، يظهر من وجهها، ومدى العناية به، ومن أجل ذلك، ولحل تلك المشكلة، سوف نقدم لكم هذا المقال الشيق، الذي يتضمن حل تلك المشكلة.

النشا والزبادي للهالات

يعرف الزبادي بدي فاعليته في عملية تبييض البشرة، ليس هذا فحسب، حيث إنه أيضا يلعب دور كبير، وهام في تغذية البشرة بشكل كبير.

كما أنه يعد أفضل مرطب للوجه على الإطلاق، غير أنه عامل مساعد على التخلص من الجلد الميت، عند تقشير البشرة.

أيضًا نجد أن النشا تقوم بنفس هذا الدور، حيث أنها تجعل بشرتك نتصل إلى أكثر درجة بياض، وإذا كنتي تعانين من الحكة بشكل شديد، فإن النشا هي التي تقضي عليها تمامًا.

كذلك يمكن للنشا أن تساعدك على التخلص من الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترات كبيرة، خاصة في فصل الصيف، والذي تعاني منها أصحاب البشرة الحساسة.

ومن أجل ذلك، سوف نقدم لكم طريقة استخدامهما معًا، وذلك عند عمل قناع للوجه، سوف يخلصنا من كافة المشاكل التي تعانون منها بسبب وجود الهالات السوداء، والتي تظهر الوجه بشكل غير محبب.

ماسك النشا والزبادي للهالات

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء فارغ، نقوم بوضع كل من النشا، وكذلك الزبادي، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض، حتى نحصل على خليط متجانس، يكون متماسك، وكريمي.

بعد الانتهاء من الخلط، نأخذ الخليط، ونضعه في المنطقة الموجودة أسفل العينين، والتي يوجد بها الهالات.

بعد أن ننتهي من ذلك، علينا أن نترك هذا الماسك على الوجه لمدة لا تتعدى 10 دقائق، وبعد انقضاء تلك المدة علينا أن نقوم بشط الوجه، بواسطة الماء الفاتر، ثم نقوم بتجفيفه جيدًا.

نقوم باستخدام هذا الماسك بشكل دوري، على الأقل مرتين كل أسبوع.

في ختام ذلك المقال، نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات، التي سوف تساعدكم في عملية تحضير أفضل ماسك يمكنكم أن تستخدموه في عملية التخلص من الهالات التي تزعجكم، فمع هذا الماسك، سوف تودعون هذه الهالات، إلى الأبد.