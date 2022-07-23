بطريقة سهلة وسريعة حضري بسكويت التمر الناعم بطعم رائع ولذيذ

بسكويت التمر الناعم ، يعد من المخبوزات الهشة والطرية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وذلك لاحتوائه على التمر، الذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الهامة، يعتبر من أفضل الأطعمة التي يجب تقديمها للأطفال فهو يعمل على مد الجسم بالطاقة لاحتوائه على السكريات الطبيعية، كما أن هذا البسكوت يتميز بقوام هش وناعم جداً كما أنه يعتبر مناسب جداً مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب فهو مناسب جداً لوجبة الإفطار أو يمكن تقديمه بين الوجبات الرئيسية، فهو بسكوت سهل وبسيط ويتميز بسهولة تحضير وتوافر مكوناته داخل كل منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت التمر الناعم بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت التمر الناعم

يتكون البسكويت من مكونات سهلة متوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب سكر بودرة .

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

للحشو

نصف كيلو معجون تمر.

ملعقة صغيرة سمن.

ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت التمر الناعم بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إليه البيكنج بودر والملح ويقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس ثم يترك جانباً. بعد ذلك نقوم بخفق الزبدة مع السكر جيدًا في وعاء العجان الكهربائي حتى تصبح كالقشطة. ثم نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا ونخفق جيدًا، حتى يتضاعف حجمهم جميعًا ويصير لدينا مزيج هش كالكريمة. نضيف خليط الدقيق السابق تدريجيًا على مزيج الزبدة والسكر والبيض ونخلط المكونات جيدًا على سرعة متوسطة، حتى تتجانس وتصبح لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة وتوضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك بشكل جيد.

طريقة تحضير حشوة البسكويت

نقوم بتحضير الحشوة وذلك بإحضار وعاء عميق ونضع فيه العجوة، ثم نضيف إليه القرفة والسمن ونعجن المكونات جيدًا حتى تصبح كالعجينة سهلة التشكيل. بعد ذلك تقطع العجوة إلي أجزاء ثم نشكل كل جزء على شكل أصابع طويلة ثم تترك جانباً. ثم نقوم بعد ذلك بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل البدء في تشكيل العجينة. نبدأ بفرد عجينة البسكويت على سطح صلب مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل بنفس طول أصابع التمر. ثم نقوم بوضع إصبع من العجوة على طرف العجينة، ثم نلف العجينة لفة واحدة على الحشوة ثم نقطع العجينة بالسكين. نثبت طرفي العجينة جيداً على الحشوة ثم نضغط عليها قليلاً من أعلى باليد. باستخدام سكين حادة تقطع العجينة إلى قطع صغيرة متساوية، ثم نقوم بالضغط على كل قطعة باستخدام شوكة الطعام حتى تصبح بها خطوط من أعلى مثل البسكويت الجاهز(يمكن تشكل العجينة حسب الرغبة). نحضر صواني فرن وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص قطع البسكويت في الصواني مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى. ثم توضع صواني البسكويت في الفرن الساخن مسبقًا على الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح ما بين 15 – 20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم يرص في طبق التقديم ويقدم بألف هنا وشفاء.

فوائد التمر للجسم

يحتوي التمر على العديد من الفوائد الهامة منها ما يلي:ـ