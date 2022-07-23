بأسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في لونها أو طعمها هتفضل فريش

يدخل الليمون في الكثير من التتبيلات كما إنه لا يمكن الاستغناء عنه على مدار العام، لذا يبحث الكثير من ربات المنزل عن أفضل طريقة لتخزين الليمون من السنة الى السنة محتفظا بخواصه، كما يعرف الليمون بأنه يعمل على رفع مستوى مناعة الجسم نظرا لاحتوائه على فيتامين سي المقاوم للبكتيريا، كما إنه من المشروبات المفضلة في فصل الصيف لأنه يعطي احساس بالانتعاش ويتميز بطعمه الحامضي، كما ينصح بتناوله لكن يعانى من التهابات في الحلق لذا لا يوجد ثلاجة لا تخلو من الليمون، من ناحية أخرى فإنه غير متوفر على مدار العام لذا سنقدم لكم طريقة تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم.

تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتخزين الليمون مع الاحتفاظ بجميع خصائصه والحفاظ على طعمه الحامضي، لذا سنقدم لكم بعض الطرق السهلة لتخزين الليمون من السنة الى السنة:

يتم غسل الليمون جيدا وعصره .

يتم تصفية الليمون من البذور حتى لا تعطى مرارة اليمون.

نقوم بتعبئة الليمون في مكعبات الثلج ونضعها في الفريزر.

بعدما يتجمد نضعه في أكياس الفريزر.

نصائح لتخزين الليمون محتفظا بخواصه:

ينصح تخزين الليمون بالطريقة الصحيحة حتى لا يتعرض للسواد ويفقد خصائصه.

يفضل وضع الليمون في الثلاجة وعدم تركه خارجها حتى لا يتعرض للتلف ويفقد جميع خواصه.

يفضل وضع الليمون في كيس ثلاجة وتفريغ جميع الهواء بداخله حتى لا يتلف.

ينصح أيضا بوضع الليمون في وعاء بلاستيكي ويغطى بالماء ويبقي محتفظا بخواصه لاسابيع.

عند شراء الليمون يفضل تنقية الليمون بعناية واختيار الليمونه المناسبة.

عند شراء الليمون يفضل تنقية الليمون بعناية واختيار الليمونه المناسبة. إختيار الليمون ذات اللون الأخضر.

الحرص عند تنقية الليمون الاصفر والتأكد من خلوها من نقط التعفن.

طريقة أخري لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم