بدون بوتوكس وفيلر .. خلطة الخميرة والزبادي لنفخ الخدود وتسمين الوجه طبيعياً في 3 أيام هتبقي زي ملكات الجمال

نجد أنه تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الوجه الرفيع وعدم وجود أي ظهور لملامح الوجه حيث يؤدي الوجه الرفيع إلى الأحراج لذلك قامت الكثير من هؤلاء بشراء الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة ويوجد بها نسبة بوتوكس ونجد أن هذه الكريمات تكون غالية الثمن إلى جانب لا تعطي نتيجة فعالة لذلك بحث الكثير من هؤلاء عن المكونات الطبيعية التي تساعد على تسمين الخدود وتم إيجاد وصفة الزبادي مع الخميرة فنجد أن الزبادي يحتوي على كثير من الفيتامينات ويساعد على ترطيب البشرة، ونجد أيضا أن الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد على نفخ الخدود وسوف نوضح مكونات عمل هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال هذا النقاط التالية..

خميرة.

زبادي.

عصرة ليمون.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والزبادي

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء نضع به الخميرة والليمون والزيت ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس الخميرة.

ثم نقوم بوضع الزبادي على المكونات السابقة ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها.

نلاحظ بأن البشرة قد تم تفتيحها وأن الخدود قد تم تسمينها بصورة فعالة.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المرغوب فيها.

وصفة القهوة لتفتيح البشرة

تعد القهوة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بن.

ماء ورد.

نشا.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير: