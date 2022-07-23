بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

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طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد والخشن، مما قد يدفعهم إلى الذهاب لصالونات التجميل ودفع الكثير من الأموال من أجل عمل كيراتين لفرد الشعر المجعد والخشن، ولكن هذا قد يضر بالشعر على المدى البعيد ويعمل على تساقط الشعر وتلفه وتعرضه للعديد من المشاكل الشر سيصبح من الصعب معالجة الأمر بسهولة، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، لذا سنقدم لكم طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد.
طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد
تحتوى الخميرة على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة خاصة فيتامين ب الذي يسمى فيتامين الشباب، ولم تثبت حتى الآن أضرار للخميرة على الشعر، بل على العكس تماما فقد أثبتت مدى فاعليتها في فرد الشعر ونعومته، ويمكن استخدام الخميرة بأكثر من طريقة.
ماسك الخميرة والماء لتقوية الشعر
للحصول على أقصي استفادة من فيتامين الشباب اتبع الآتى:
- نضع 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية على 4 معالق من الماء الدافئ.
- نترك الخليط لبعض الوقت وسنلاحظ فورانه.
- نضع الخليط على الشعر مع التدليك الجيد حتى يتخلل الخليط الى جذور الشعر.
- نترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ.
- سوف نلاحظ النتيجة مع أول استخدام، يفضل
- استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوع.
قناع العسل والخميرة للشعر
تساعد هذه الطريقة كثيرا في التخلص من تساقط الشعر والحصول على شعر مفرود ولامع كالحرير، يمكن إعداده من خلال بعض الخطوات البسيطة:
- نضع ملعقة كبيرة من الخميرة في وعاء .
- نضيف ملعقة كبيرة من اللبن الدافئ ثم نضيف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض .
- نمزج جميع المكونات معا ونترك الخليط لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نضيف صفار بيضة إلى الخليط ونقلب جيدا.
- نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة تقريبًا.
- نغطى الشعر بغطاء الشعر البلاستيكى
- يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.
- يفضل تجفيف الشعر جيدا بعد الانتهاء من غسله.
- ينصح باستخدام هذه الطريقة مرة واحدة خلال الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة .
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