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كيراتين النشا لفرد الشعر وجعله حرير مثل الهنود تعرفي على كيفية فرد شعرك لنفسك في المنزل بأقل تكلفة من خلال وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر، حيث أن النشا وزيت الزيتون هما مكونين طبيعيين يحتويا على العديد من العناصر المفيدة لصحة الشعر والتي تغذي الشعر وتعيد إليه نضارته وتعالج جميع المشاكل التي يعاني منها الشعر، وبالطبع إن أي طريق طبيعي هو أفضل بكثير جدًا من لطرق الكيميائية التي تضر الشعر ضعف الضرر الذي هو عليه وتدفع الفتيات أسعار باهظة جراء ذلك. طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر المكونات التي تحتاجينها:- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. خطوات وطريقة عمل وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر:- أحضري طبق عميق قليلًا وقومي بإضافة المكونات كلها بداخله وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ويصبح قوامهم كريمي قليلًا.

اشطفي شعرك جيدًا أولًا لأنه لابد وأن يتم تطبيق هذه الوصفة على شعرك نظيف وخالي من أي إضافات سواء كانت زيوت أو كريمات.

بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك وقسميه إلى أجزاء متساوية وعلى كل قسم قومي بفرد الخليط بواسطة فرشاة فرد الشعر من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين وغطي رأسك بغطاء بلاستيكي ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بماء بارد.

احرصي على تكرار هذه الوصفة من مرة إلى مرتين من كل أسبوع وشاهدي بنفسك النتيجة من أول أسبوع. أهم فوائد النشا للشعر يعمل النشا على تنعيم الشعر والتخلص من التشابك الذي يحدث في الشعر ويغذي بصيلة الشعر نفسها.

يزيد من لمعان الشعر ويعطي نضارة ومرونة غير مسبوقة بفعل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

يحتوي النشا على نسبة كبيرة من الفيتامينات المفيدة وكمية مناسبة من الأحماض الأمينية التي تعمل على تغذية الشعر ويزيد من نموه بشكل صحي.

كما أنه غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والبكتيريا التي تجدد خلايا الرأس و تعالج الكثير من مشاكل الشعر ومشكلة الصلع وبعض المشاكل الجلدية مثل مرض الصدفية و الأكزيما. عمر شويل - جدة كيراتين النشا لفرد الشعر وجعله حرير مثل الهنود تحويل الشعر من خشن ومجعد الى ناعم ومفرود - ثقفني

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