اسرار شعر الهنديات.. ضعيها 10 دقائق على شعرك تطويل وتكثيف بسرعه رهيبه وانبات الفراغات

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اسرار شعر الهنديات.. ضعيها 10 دقائق على شعرك تطويل وتكثيف تعرفي على أقوى وصفات طبيعية لتكثيف الشعر، يمكنك الآن معالجة مشكلة الشعر الخفيف إذا كنتي تعانين منه أنت ابنتك، حيث سنقوم بتقديم بعض الخلطات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة، حيث أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر وجعله خفيفًا ومن أحد هذه الأسباب نقص التغذية وتعمل الخلطات الطبيعية على مد الشعر بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر حتى يصبح صحيًا وكثيفًا.
أفضل وصفات طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف
ومن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها لتكثيف الشعر هي كل مما يلي:-
وصفة عسل النحل لتكثيف الشعر
مكونات تحضير الوصفة:-
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.
- عصير ليمون طبيعي.
خطوات تحضير وصفة العسل لتكثيف الشعر:-
- أول شيء قومي بوضع زيت جوز الهند في طبق وأدخليه إلى الميكروويف حتى يتم تذويبه قليلًا ثم قومي برفعه واتركيه يبرد قليلًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات إلى زيت جوز الهند المذاب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل.
- اشطفي شعرك أو بلليه قليلًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام تقريبًا وابدئي في تطبيق الخليط عليه من فروة الرأس حتى الأطراف.
- غطي شعرك بواسطة غطاء رأس بلاستيكي او حراري حتى تظل الوصفة دافئة على شعرك واتركيها على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا.
- بعد ذلك قومي بغسل شعرك ونظفيه من الخليط ثم قومي بتركه حتى يجف ورطبيه بكريم مرطب أو زيت مناسب لنوع شعرك واستخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
وصفة صفار البيض لتكثيف الشعر
مكونات تحضير الوصفة:-
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.
- كوب صغير من الماء الدافئ.
- زيت لافندر عطري.
- ملعقة واحدة من نشا الذرة.
خطوات تحضير وصفة البيض لتكثيف الشعر:-
- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وكأنها مكون واحد فقط وصعب التعرف على مكوناته مرة أخرى.
- بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك به جيدًا حتى تتغذى وتنشط الدورة الدموية في الرأس.
- اتركيه على شعرك ساعة تقريبًا ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت ويمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.
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