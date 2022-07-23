سحر مفعول الخميرة الفورية لتبييض الوجه وتسمين الخدود وتوريدها كوني ملكة جمال

تسعى معظم الفتيات في الحصول على الأشياء أو الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وبطريقة طبيعية بحيث لا تضر الوجه، لأن من المعروف أن البشرة السمراء من أكثر الأمور المزعجة التي تؤثر على نفسية كل فتاة تعاني من هذه المشكلة، وقد يظهر هذا اللون الداكن على الوجه نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس أو نتيجة عدم تنظيف وتقشير البشرة بإستمرار لأن عندما نتركها لفترة طويلة دون أن يتم تقشيرها فقد يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة، فكل هذا يجعل البشرة لونها شاحب وغير مرغوب فيه وبسبب هذا تبحث كل الفتيات بلا إستثناء عن الأشياء التي تعمل على تفتيح البشرة لكي تتمتع بوجه نقي وصافي وخالي من المشاكل، وعندما نحصل على النتيجة المطلوبة من الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية لأن يكون لها القدرة على ذلك، فتبحث جميع الفتيات عن الخلطة الطبيعية القادرة على تفتيح البشرة بطريقة سريعة وهي خلطة الخميرة البيرة فقد تتميز الخميرة بعدة فوائد مفيدة جدا بالنسبة للبشرة سواء كانت البشرة دهنية أو جافة، ويوجد نوعين من الخميرة ومنها الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة ولكن في هذا المقال فقد نستخدم الخميرة البيرة فهي تتميز بمفعولها القوي والسحري لتبييض الوجه وذلك لأنها لا تسبب أي تلف للبشرة، حيث نضيف إلى الخميرة عدة مكونات طبيعية وكل هذه المكونات متوافرة وتوجد في أي مطبخ وتكون بسيطة وغير مكلفة.

من الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة هي خلطة الخميرة البيرة ولكن من الممكن أن نقوم بإستخدام الخميرة الفورية، ولكن الخميرة البيرة يكون لها مفعول قوي على الوجه فهي تعمل على تبييض البشرة وإزالة أو التخلص من كل المشاكل المتعلقة بالبشرة ويمكن أن نستخدمها أيضا لتفتيح الجسم.

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة