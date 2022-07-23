نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة البسبوسة بالقشطة مثل المحلات في المقال التالي

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل أنواع الحلوى وأهم ما يميزها مذاقها الشهي بالإضافة لسهولة تحضيرها التي لا تستغرق وقت نهائيًا ويكثر تناولها في شهر رمضان وتبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل. خطوات عمل البسبوسة بالقشطة يتم تحضير البسبوسة بالقشطة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير والمكونات: 2 كأس من الدقيق السميد.

نصف كأس من السمن.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ربع كأس من الشربات الثقيل.

كأس من الزبادي.

القشطة. مقادير تحضير شربات البسبوسة: يتم تحضير شربات البسبوسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم المقادير: كأسان من المياه.

كأسان من السكر الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون. مقادير تحضير القشطة كأس من اللبن.

ملعقتين من النشا.

علبة قشطة.

كيس من الفانيليا. خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة: أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه اللبن ثم يتم تركه لحين أن يسخن.

ثم يتم إذابة النشا في ربع كأس من المياه، وبعد ذلك يتم وضعها على اللبن وبعدها التقليب لحين أن يصبح الخليط ثقيل.

الخطوة التالية يتم وضع القشطة والفانيليا وبعد ذلك يتم ترك الشطة لحين أن تبرد. كيفية تحضير البسبوسة بالقشطة: يتم تحضير الشربات من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه مع عصير الليمون ثم نضعه في إناء ورفعه على النار، ونتركه لمدة ربع ساعة. طريقة تحضير البسبوسة: الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من دقيق السميد ثم السكر والسمن والبيكنج بودر والشربات الثقيل والزبادي مع التقليب.

القيام بإضافة جوز الهند وهذه الخطوة اختيارية.

الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن.

بعد ذلك يتم فرد نصف الخليط في الصينية بعد ما يتم دهنها بالسمن ثم يتم وضع القشطة ويتم الفرد ببطء.

بعدها يتم وضع النصف الثاني من الخليط ببطء أيضًا وبعد ذلك يتم فرد الخليط بالملعقة بكل حرص.

ثم يتم وضع الفول السوداني أو المكسرات على الوجه.

القيام بإدخال الصينية في الفرن وتركها لحين النضج ثم يتم وضع الشربات. عمر شويل - جدة بالخطوات طريقة البسبوسة بالقشطة مثل المحلات - ثقفني

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